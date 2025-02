Argentina : Acumulan más de 100 denuncias penales contra el presidente Milei

La Justicia argentina recibió hasta el domingo 112 denuncias penales contra el presidente Javier Milei por la mega estafa con la criptomoneda $Libra.

Según fuentes judiciales, alrededor de 111 presentaciones se realizaron de manera digital en distintos juzgados del país, mientras que una denuncia fue interpuesta en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, y quedó en manos del fiscal Guillermo Marijuan.

Las denuncias fueron hechas por damnificados y por figuras de la oposición política, que señalaron que Javier Milei formó parte de la defraudación cometida, ya que participó del lanzamiento de la criptomoneda al recomendar a través de un twit invertir en ella apenas tres minutos después de que se lanzará públicamente.

Para los denunciantes, el argumento de que Milei solamente cometió un error, impulsado por el entusiasmo, no es creíble y además señalaron que los vínculos que los desarrolladores de la cripto tenían con el grupo político del mandatario La Libertad Avanza son inocultables.

Sobre los delitos presuntamente cometidos por el jefe de Estado argentino, las denuncias varían. Las cuatro más nombradas son defraudación, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la Ética Pública y asociación ilícita.

Para este lunes se espera que la Justicia realice los sorteos para determinar qué juzgado federal va a tramitar las más de 100 denuncias.

Denuncia civil colectiva

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois anunció el domingo que va a patrocinar una denuncia colectiva contra el presidente Milei en el fuero civil, para reclamar resarcimientos económicos.

Grabois contó que ya se acercaron más de 20 damnificados para sumarse a la denuncia colectiva, que se realizará tanto en Argentina como en Estados Unidos.

“Nosotros lo que tenemos que demostrar es que no tenemos miedo”, agregó, “porque el miedo se contagia pero el coraje también. No tenemos que dejarnos robar la humanidad y enfrentarlos muy frontalmente, porque si esto pasa, empiezan con esto y no terminan más”.

Desde el mismo espacio político el diputado Itai Hagman indicó que realizará una denuncia penal contra Javier Milei por negociaciones incompatibles con la función pública o haber intervenido de manera abierta en beneficio propio y o de terceros.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, es autor de una de las más de 100 demandas penales presentadas en la Justicia argentina.

Dalbón planteó, por ejemplo, que no es verosímil la excusa dada por Milei sobre que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto».

Para el abogado, el presidente Milei, promocionó la criptomoneda $Libra X tres minutos después de que fuera lanzada, es decir en simultáneo con su presentación pública.

Tras el escándalo político que sacude al presidente de Argentina, por promover en sus redes sociales una estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA, el bloque parlamentario de Unión por la Patria (UxP) informó que presentará un pedido de juicio político contra el mandatario argentino.

En este sentido, el diputado por la provincia de Santa Fe, Esteban Paulon anunció que el próximo lunes presentará el pedido de juicio político contra Javier Milei por la mega estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA.