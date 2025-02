El Kremlin responde a Trump que Rusia no está interesada en regresar al G7

Dmitri Peskov y Vladimir Putin Credito: Web

17-02-25.-El Kremlin aseguró que no está interesado en regresar al G7 después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que le «encantaría» que Rusia volviera al este grupo integrado ahora por los siete países más desarrollados del que fue expulsada tras la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014.



«El grupo, llamado ahora G7, ha perdido significativamente su relevancia incluso desde el punto de vista de que reúne a países que ahora no son líderes en crecimiento, en los distintos parámetros de crecimiento socioeconómico», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.



Peskov agregó que «esos centros de crecimiento se han trasladado a otras regiones del globo y, desde ese punto de vista, nosotros consideramos, por supuesto, que estamos mucho más interesados en la continuación de nuestro trabajo constructivo en el marco del G20 (los países más desarrollados y los más emergentes)».



Trump apoyó el jueves el retorno de Rusia, que fue expulsada del G8 el 24 de marzo de 2014, días después de la anexión de Crimea tras un referéndum considerado ilegal por Kiev y Occidente.



«Me encantaría que volvieran. Supongo que fue un error expulsarlos», dijo Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.



Trump consideró un «error» la decisión que tomó Estados Unidos, entonces bajo el mandato de Barack Obama (2009-2017), y otros países del G7 para suspender a Rusia en un esfuerzo por aislar y castigar al país por vulnerar la soberanía ucraniana.



«Es muy posible que si aún fuera parte del G8, no se habría producido el problema con Ucrania. Y si yo hubiera sido presidente, definitivamente no habría ocurrido. Rusia nunca habría atacado Ucrania», afirmó.



En marzo de 2014 los otros siete miembros del G8 suspendieron como miembro a Rusia, aunque no llegaron a formalizar su expulsión permanente del grupo.



Rusia ha promovido también como alternativa el grupo BRICS -Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Irán, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía-, cuya cumbre se celebró en octubre pasado en la ciudad rusa de Kazán.

