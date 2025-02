G7 reitera apoyo a Ucrania y amenaza con sanciones a Rusia si no negocia "de buena fé"

Credito: Web

16-02-25.- El G7 reafirmó este sábado «su inquebrantable apoyo a Ucrania en la defensa de su libertad, soberanía, independencia e integridad territorial» y amenazó con imponer nuevas sanciones a Rusia si no negocia «de buena fe», en el comunicado final emitido por sus ministros de Exteriores este sábado en Múnich.



Los jefes de las diplomacias de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido y la Alta Representante de la Unión Europea (UE) «debatieron la devastadora guerra de Rusia en Ucrania» y «subrayaron su compromiso de trabajar juntos para ayudar a lograr una paz duradera y una Ucrania fuerte y próspera».



También «reiteraron la necesidad de desarrollar sólidas garantías de seguridad para asegurar que no se reanude la guerra», se indica en el documento.



Los ministros «acogieron con satisfacción su conversación de hoy con Andrii Sybiha, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania» y «recordaron la importante contribución del G7 para poner fin a la guerra en Ucrania».



«Incluso a través de medidas en el marco de la Declaración Conjunta de Apoyo a Ucrania del G7, con el apoyo financiero a Ucrania mediante el uso de ingresos extraordinarios de activos soberanos rusos, imponiendo costos adicionales a Rusia si no negocia de buena fe, con límites a los precios del petróleo y el gas, y haciendo más efectivas las sanciones contra Rusia», se indica en la nota.



Y añaden que «cualquier sanción adicional después de febrero debe estar vinculada a que la Federación Rusa haga esfuerzos genuinos y de buena fe para poner fin de forma duradera a la guerra contra Ucrania, lo que proporcionará a Ucrania seguridad y estabilidad a largo plazo como país soberano e independiente».



Sybiha, por su parte, aseguró tras la reunión que el presidente ruso, Vladimir «Putin debe enfrentarse a una presión económica y militar más fuerte para verse obligado a poner fin a la guerra».



«Necesitamos garantías de seguridad fiables con Estados Unidos a bordo para avanzar hacia una paz justa y duradera», dijo en sus redes sociales, en las que añadió: «Mi mensaje: la debilidad es demasiado cara».

