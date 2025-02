EEUU advierte a Rusia de posibles sanciones e incluso con “acciones militares” si rechaza un acuerdo de paz con Ucrania

Credito: Web

15-02-25.-El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió a Moscú que Washington podría imponer sanciones al gobierno de Vladimir Putin si no acepta un acuerdo de paz que garantice la soberanía de Ucrania, al tiempo que instó a Europa a gastar más en defensa, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.



Ucrania y las perspectivas de conversaciones de paz preocuparon a muchos en la reunión mundial de alto perfil después de que Donald Trump sorprendiera a los aliados de Estados Unidos al llamar a Putin y anunciar el inicio de conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.



“Vamos a hablar, por supuesto, del conflicto entre Ucrania y Rusia y de cómo llevarlo a una solución negociada”, dijo Vance a los periodistas antes de reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, previo al inicio de la conferencia.



Vance, que tenía previsto reunirse con el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, más tarde el viernes, dijo que Estados Unidos podría golpear a Moscú con sanciones e incluso con “acciones militares” si Putin se negara a un acuerdo de paz con Ucrania que garantice la independencia de Kiev a largo plazo.



"Hay herramientas económicas de presión y, por supuesto, herramientas militares de presión” que Estados Unidos podría utilizar contra Putin, dijo Vance en una entrevista con The Wall Street Journal. “Hay cualquier número de formulaciones, de configuraciones, pero nos importa que Ucrania tenga independencia soberana”, añadió.



Vance dijo también que es demasiado pronto para saber qué porción de territorio ucraniano quedará finalmente en manos rusas, o qué garantías de seguridad recibirá Kiev de parte de Estados Unidos y otros aliados occidentales.



Ningún alto cargo ruso fue invitado a la conferencia de tres días, que se celebra en un lujoso hotel del centro de la ciudad, pero eso no impediría una reunión en otro lugar de Múnich.



Mientras tanto, Ucrania ha terminado de elaborar un proyecto de acuerdo sobre minerales y lo ha entregado a Estados Unidos para que lo revise, según dijo a Reuters una fuente de la delegación ucraniana en la conferencia de Múnich.



Horas antes del encuentro entre Vance y Zelensky, un dron ruso con una ojiva altamente explosiva impactó en el sarcófago que recubre la central nuclear de Chernobyl, en la región de Kiev, según reportó el mandatario ucraniano. Los niveles de radiación no han aumentado, según Zelensky y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que dirige el argentino Rafael Grossi. El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, negó las acusaciones.



Temores al acuerdo que propone Trump

La llamada telefónica de Trump con Putin avivó los temores entre los gobiernos europeos de quedar fuera de un acuerdo para poner fin a la guerra que podría terminar siendo demasiado favorable a Rusia y socavar su propia seguridad.



La ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, reiteró esas preocupaciones el viernes. “Una paz falsa (...) no aportaría nada”, dijo. “Una paz fingida no aportaría seguridad duradera, ni para el pueblo de Ucrania ni para nosotros en Europa o Estados Unidos”.



Rusia controla ahora cerca del 20% de Ucrania casi tres años después de lanzar una invasión a gran escala, alegando que la búsqueda de Kiev de vínculos con la OTAN y la Unión Europea suponía una amenaza existencial. Ucrania y Occidente califican la acción de Rusia de apropiación imperialista de tierras.



Sentado junto a Vance antes de que ambos mantuvieran conversaciones, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que discutirían cómo “llevar a Ucrania a un lugar de máxima fortaleza cuando comiencen las conversaciones”.



Debe haber una “paz duradera, [y Putin] no puede volver a intentarlo”, dijo Rutte.



Tras la comunicación entre Trump y Putin, Zelensky afirmó que no le resultó muy agradable que el presidente estadounidense hablara primero con el líder del Kremlin.



“Hice hincapié en que Ucrania debe negociar desde una posición de fuerza, con garantías de seguridad sólidas y fiables, y que ser miembro de la OTAN sería la opción más rentable para sus socios”, escribió en su cuenta de X. Además, convocó a los líderes mundiales a no confiar en la voluntad de Putin para poner fin a la guerra.



La llamada de Trump con Putin y su descripción optimista de la conversación revirtieron años de política estadounidense bajo la administración de Joe Biden de tratar al líder ruso como un paria internacional desde la invasión de Ucrania.



El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, agravó el malestar entre los aliados de Estados Unidos al decir que Ucrania tendría que renunciar a objetivos bélicos como el regreso a sus fronteras anteriores a 2014, cuando Rusia se anexionó Crimea, y el ingreso en la OTAN.



Respalda al ingreso de Ucrania a la OTAN

Por otra parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, reafirmó que el Reino Unido seguirá respaldando el “camino irreversible” de Ucrania para unirse a la OTAN a pesar de que figuras destacadas de la administración del presidente Trump parecen descartar la membresía.



El primer ministro le dijo a Zelensky que mantenía una promesa hecha junto con Biden en la cumbre de la OTAN del año pasado en Washington, de apoyar la solicitud de membresía de Ucrania.



Los dos líderes hablaron por teléfono antes de la reunión de líderes mundiales en la Conferencia de Seguridad de Múnich.



Los comentarios de Keir contrastan marcadamente con los de la administración Trump, que dijo esta semana que la membresía de Ucrania en la OTAN no es una “perspectiva realista”.



*La Nación con información de Agencias Reuters y AFP