Lacalle Pou detiene invitaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela a investidura de Orsi

15-02-25.-El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, bloqueó las invitaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela a la investidura de Yamandú Orsi como nuevo mandatario del país sudamericano.



Así lo informó este viernes el periódico local El País y lo confirmó EFE con fuentes de Cancillería.



Tras haberse impuesto al oficialista Álvaro Delgado en la segunda vuelta de las elecciones, el político del izquierdista Frente Amplio se convirtió el pasado 24 de noviembre en el presidente electo de Uruguay.



De acuerdo con esto, el próximo 1 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de investidura, para la que el actual mandatario debe firmar las invitaciones a las delegaciones de otros países.



Ya en 2020, cuando asumió como presidente, Lacalle Pou no había invitado a representantes de esos tres países, de los que habló en diversas oportunidades durante su mandato.



De hecho, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en México en 2021, el actual presidente uruguayo criticó duramente a Cuba, Nicaragua y Venezuela por no tener una «democracia plena».



Incluso mantuvo un duro cruce con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, que culminó con el mandatario uruguayo recitando una estrofa de la canción ‘Patria y Vida’.



«Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. Quién le dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente», fue el fragmento de la canción escogido por Lacalle Pou.



Por otra parte, Uruguay reconoció a Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales celebradas el pasado año en Venezuela.



El 4 de enero, el líder opositor visitó Montevideo y fue recibido por Lacalle Pou, a quien le agradeció «por haber sido solidario» con la causa venezolana.

