Trump amenaza a los BRICS con aranceles del 100 % si "juegan" con el dólar

14-02-25.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves al bloque de los BRICS, formado originalmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, con aranceles del 100 % si «juegan» con el dólar.



«Los BRICS fueron creados con un mal propósito», afirmó Trump en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, donde añadió que: «Si juegan con el dólar, el mismo día les aplicaremos un arancel del 100 %».



El mandatario aseguró que si impusiera esa tarifa, dichos países le «rogarían» que la quitara porque el bloque de los BRICS «moriría».



«Si los BRICS quieren jugar, esos países no comerciarán más con nosotros. No comerciaremos con ellos», agregó Trump.



El líder republicano hizo estas declaraciones horas antes de recibir en la Casa Blanca al primer ministro de la India, Narendra Modi, aliado de Estados Unidos y miembro de los BRICS.



La semana pasada, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, defendió el «derecho» del bloque de países emergentes de sustituir el dólar como moneda de referencia para las transacciones financieras pese a las amenazas del presidente estadounidense.



Desde que llegó al poder el 20 de enero, Trump está utilizando los aranceles como una herramienta de presión para obtener concesiones no solo en comercio, sino también en migración y seguridad, con la expectativa de forzar a cada país a sentarse a negociar directamente con Estados Unidos.



Este mismo jueves impuso «aranceles recíprocos» a los países que gravan productos estadounidenses, con el objetivo de igualar las tarifas que esas naciones aplican a las exportaciones de EE.UU., y con la Unión Europea (UE) entre los principales damnificados.

