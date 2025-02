El mapa que muestra qué países otorgan la ciudadanía por nacimiento que Trump quiere eliminar en EEUU

Ciudadanía por derecho de nacimiento en el mundo

"Por ejemplo, algunos involucraban a esclavos y ex esclavos, otros no. La historia es complicada", dice. En EE.UU. la 14ª Enmienda se adoptó para abordar el estatus legal de los esclavos liberados.

"Para algunos, alentó la inmigración desde Europa; para otros, aseguró que las poblaciones indígenas y los ex esclavos, y sus hijos, fueran incluidos como miembros de pleno derecho, y no quedaran apátridas. Fue una estrategia particular para un momento particular, y ese momento puede haber pasado ya".