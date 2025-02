Trump anunciará hoy aranceles del 25% al acero y el aluminio

Abordo del Air Force One, el presidente estadounidense también dijo que aplicará aranceles recíprocos

El presidente Donald Trump dijo que anunciará este lunes que Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, incluidas las de Canadá y México, así como otros derechos de importación más adelante en la semana.



“Todo acero que ingrese a Estados Unidos tendrá un arancel del 25%”, dijo a los periodistas el domingo a bordo del Air Force One, mientras volaba de Florida a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl. Cuando le preguntaron por el aluminio, respondió que “el aluminio también” estará sujeto a las sanciones comerciales.



Trump también reafirmó que anunciará “aranceles recíprocos” —“probablemente el martes o miércoles”—, lo que significa que Estados Unidos impondría aranceles de importación a los productos en los casos en que otro país haya aplicado aranceles a los productos estadounidenses.



“Si nos cobran el 130% y nosotros no les cobramos nada, no va a seguir así”, dijo a los periodistas.



Trump dijo que realmente quiere que Canadá se convierta en el estado número 51 en una entrevista transmitida el domingo durante la previa del Super Bowl.



“Sí, lo es”, le dijo Trump a Bret Baier, de Fox News Channel cuando se le preguntó si su discurso de anexar Canadá es “algo real”, como sugirió recientemente el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



“Creo que Canadá estaría mucho mejor siendo el estado número 51, porque perdemos 200.000 millones de dólares al año con Canadá. Y no voy a permitir que eso suceda”, indicó. “¿Por qué estamos pagando 200.000 millones de dólares al año, esencialmente un subsidio a Canadá?”.



Estados Unidos no subsidia a Canadá, sino que compra productos de ese país rico en recursos naturales, entre ellos materias primas como el petróleo. Si bien la brecha comercial en bienes se ha disparado en los últimos años hasta alcanzar los 72.000 millones de dólares en 2023, el déficit refleja en gran medida las importaciones estadounidenses de energía canadiense.



Trump ha propuesto repetidamente que Canadá estaría mejor si aceptara convertirse en el 51.º estado de Estados Unidos, una perspectiva que es profundamente impopular entre los canadienses.



Trudeau dijo el viernes durante una sesión a puertas cerradas con líderes empresariales y laborales que la idea de Trump de convertir a Canadá en el estado número 51 de Estados Unidos es “algo real” y está vinculada a su deseo de tener acceso a los recursos naturales del país.



“El señor Trump tiene en mente que la manera más fácil de hacerlo es absorbiendo a nuestro país y eso es algo real. En mis conversaciones con él”, dijo Trudeau, según CBC, la emisora ​​pública de Canadá. “Son muy conscientes de nuestros recursos y de lo que tenemos y quieren mucho poder beneficiarse de ellos”.



En la entrevista, que fue pregrabada este fin de semana en Florida, Trump también dijo que no ha visto suficientes acciones de Canadá y México para evitar los aranceles que ha amenazado con imponer a los dos socios comerciales más grandes del país .



“No, no es suficiente”, dijo. “Algo tiene que pasar. No es sostenible. Y lo estoy cambiando”.