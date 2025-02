Vuelve Bharatiya Janata Party a gobernar la capital de India, tras 27 años

Seguidores de Bharatiya Janata Party de La India

9 de febrero de 2025.- El Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro Narendra Modi llegó al poder aquí después de 27 años, al ganar 48 de los 70 escaños en las elecciones asamblearias, confirmaron hoy fuentes electorales.



El Aam Admi Party (AAP) la otra fuerza política ganadora no alcanzó la mayoría con solo 22 escaños, indicaron los datos oficiales del conteo de votos celebrado la víspera.



Luego de celebrar los resultados, el jefe de Gobierno de India prometió una infraestructura urbana de clase mundial para Delhi.



Expresó su satisfacción por el hecho que todos los sectores de la sociedad votaron por el BJP en gran número y destacó la participación de las mujeres en el triunfo de su partido.



De igual modo, Modi agradeció a los habitantes de Delhi por depositar su confianza en el partido para llevar la capital nacional a nuevas alturas.



El coordinador nacional del AAP y ex primer ministro de Delhi, Arvind Kejriwal, perdió el escaño de la asamblea de Nueva Delhi ante Parvesh Verma del BJP por un abultado margen, de acuerdo con la Comisión Electoral.



Kejriwal, quien perteneció al hemiciclo legislativo de la capital durante más de 10 años, reconoció su derrota, felicitó al BJP por la victoria y manifestó su esperanza de un cumplimiento de todas las promesas por las que el pueblo ha votado.



No obstante, consideró memorable el trabajo realizado por AAP en el campo de la «salud, la educación y la infraestructura» durante la última década y aseguró que su partido jugará un «papel constructivo» en la oposición.



En tanto, la líder del Congreso Nacional Indio Priyanka Gandhi se sumó a las felicitaciones al partido ganador y reflexionó sobre el pésimo desempeño de su organización política, que no alcanzó ni un solo puesto de los 70 en disputa.



«Fue muy obvio en todas las reuniones que la gente quería un cambio. Votaron por el cambio. Mis felicitaciones a los que ganaron. Para el resto de nosotros, simplemente significa que tenemos que trabajar más duro, permanecer en el terreno y responder a los problemas de la gente», dijo.



Por otra parte, el secretario general nacional del Partido Comunista de la India (CPI), D. Raja, pidió a los partidos del opositor bloque Alianza Inclusiva para el Desarrollo Nacional de la India, en particular al Congreso, que aprendan las lecciones adecuadas de los resultados.



Dijo que, el Congreso, al ser el partido secular más grande del país con presencia en toda la India, debería hacer una introspección sobre cómo construir la unidad entre las organizaciones políticas opositoras.