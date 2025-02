Ecuador: candidatos entran en recta final de la campaña electoral rumbo a las presidenciales

Elecciones presidenciales en Ecuador

6 de febrero de 2025.- Con solo cuatro días restantes para las elecciones, los candidatos refuerzan sus discursos y realizan cierres de campaña en distintas ciudades del país por las elecciones de 2025 el próximo 9 de febrero.



Andrea González apuesta por el desarrollo y el potencial del país



Andrea González reafirmó su compromiso con el país desde Cuenca y Azogues. En su mensaje, destacó su visión de convertir a Ecuador en una potencia mundial. “Vamos a reiniciar este país maravilloso”, afirmó, citando además versos del himno de Azogues.



Francesco Tabacchi insiste en recuperar Guayaquil



Francesco Tabacchi enfatizó la importancia de recuperar Guayaquil a pocos días de las elecciones. En su cuenta de Instagram, expresó su confianza en lograr un “cambio de verdad” este 9 de febrero.



Henry Cucalón agradece el esfuerzo de sus seguidores



Henry Cucalón reconoció el esfuerzo de sus seguidores en la campaña, destacando la dedicación de jóvenes, mujeres y hombres que han trabajado por un cambio en el país.



“¡Gracias por su constancia en este recorrido!”, publicó en sus redes sociales.



Henry Kronfle y su mensaje de campaña



Henry Kronfle compartió un mensaje llamativo en sus redes sociales, asegurando que su candidatura es la solución para un Ecuador sano, fuerte y sin corrupción.



“¡Kronflakes es la solución!”, escribió.



Iván Saquicela critica al correísmo



En una entrevista en Punto de Vista, Iván Saquicela reiteró su postura contra el gobierno de Rafael Correa, afirmando que la justicia fue manipulada en esa administración.



Jimmy Jairala cierra su campaña en Guayaquil



Jimmy Jairala expresó su gratitud a sus simpatizantes antes de iniciar su caravana de cierre de campaña en La Alborada, Guayaquil.



“El cariño se siente y estamos muy felices porque sabemos que empezaremos un nuevo camino el 9 de febrero”, manifestó.



Jorge Escala reúne a simpatizantes en el sur de Guayaquil



Jorge Escala dio inicio a su cierre de campaña en el sur de Guayaquil, acompañado de jóvenes y miembros del magisterio.



En su mensaje, resaltó que “es la hora del Ecuador, de los jóvenes, de las familias, de los de abajo”.



Juan Iván Cueva habla sobre representación política



Juan Iván Cueva afirmó que Ecuador no debe seguir en manos de los ambiciosos y que los emprendedores deben llegar a Carondelet.



“Este 9 de febrero vota”, exhortó a sus seguidores.



Leonidas Iza resalta la defensa del medio ambiente



Leonidas Iza resaltó el respaldo de colectivos ambientales en la defensa del Yasuní y la selva ecuatoriana.



“Lucharemos contra el saqueo de nuestra selva, por el respeto a la voluntad popular y por defender nuestro medio ambiente”, sostuvo en X.



Luis Felipe Tillería enfatiza la defensa de la niñez



Luis Felipe Tillería compartió un mensaje breve, pero contundente en redes sociales, señalando que la defensa de la niñez debe ser prioridad.



“Si no defendemos a nuestra niñez, entonces ¿para qué estamos en el planeta?”.



Luisa González habla sobre seguridad y recuperación ambiental



Luisa González anunció que la cárcel de Machala será reubicada para construir en su lugar un parque destinado a las familias.



“La seguridad y el bienestar de nuestra gente son una prioridad”, afirmó.



Pedro Granja denuncia falta de atención en salud



Pedro Granja llamó la atención sobre la falta de atención a enfermedades catastróficas en el país, denunciando que miles de personas con diabetes e insuficiencia renal crónica no reciben el tratamiento adecuado.



“No es una elección cualquiera: son los carteles o la vida”, concluyó.