"Un día sin latinos": los migrantes en EEUU miden fuerzas contra Trump

Credito: Efe

3 de febrero de 2025.- Activistas de EE.UU. han convocado para este lunes la iniciativa 'un día sin latinos', como protesta por las políticas antiinmigración del presidente Donald Trump, que comenzó con las deportaciones masivas de personas en situación irregular nada más asumir el cargo, el pasado 20 de enero.



La iniciativa nació en las redes sociales, con el objetivo de unir a toda la comunidad migrante en una jornada en la que instan a no acudir a los puestos de trabajo ni a los centros escolares, ni realizar compras.



La intención es visibilizar la aportación que realizan los migrantes a la marcha del país, a su economía, y a demostrar cómo EE.UU. se ralentizaría si dejan de realizar sus actividades cotidianas.



Se trata de una protesta para mostrar el desacuerdo con las políticas de la nueva administración, tanto en lo relativo a las deportaciones, como por el trato discriminatorio y xenófobo en contra del colectivo migrante.



El movimiento comenzó con un carácter regional. Sin embargo, en poco tiempo el llamamiento se ha extendido a varios estados, con el fin de recabar el apoyo de más población y con la expectativa puesta en que tenga eco en todo el país.



El llamamiento inicial lo difundió en sus redes sociales el hondureño Osman Milla hace menos de una semana, según recoge Los Ángeles Times, cuando compartió a sus 20.000 seguidores un volante con letras blancas y fondo rojo donde animaba a 'un día sin migrantes'. "Alcemos la voz por nuestros derechos y nuestras familias. Somos esenciales, somos fuertes, somos comunidad", decía el joven en su publicación.



Las redadas policiales que se llevan a cabo desde hace dos semanas han puesto en alerta a ciudadanos, activistas, colectivos y mandatarios de América Latina. También, en el seno de EE.UU., se ha dado una voz de alarma sobre las implicaciones que puede haber para la economía nacional esta arremetida con la población migrante.



Una encuesta del Departamento de Agricultura arrojó que, entre 2020 y 2022, el 42 % de los empleados agrícolas no tenían permiso de trabajo. Desde el 20 de enero, muchos de ellos han optado por no acudir a sus labores por temor a ser detenidos, en uno de los ejemplos más palpables de la compleja situación.



Se calcula que en EE.UU. viven más de 11 millones de personas en situación irregular. Sin embargo, se estima que la población latina en conjunto, con y sin documentos, generó una producción económica de 3.700 millones de dólares en 2022, que representa alrededor del 14 % del PIB del país, según un informe publicado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles y la California Lutheran University.



Según esos mismos datos, el PIB latino de los EE.UU. superó ese año al de Reino Unido, Francia o India.