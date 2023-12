Encuentran una cámara con fotos de una expedición trágica de hace 50 años en el Aconcagua, Argentina

13 de diciembre de 2023.- Unos alpinistas encontraron en el Aconcagua, la montaña más alta de Sudamérica, que se encuentra en Argentina, la cámara de la estadounidense Janet Johnson, que murió escalándola en 1973.La cámara Nikomat de 35 milímetros con 24 fotos adentro fue encontrada en febrero de 2020 como consecuencia del deshielo de un glaciar junto con otras pertenencias de la alpinista, renovando la investigación de los acontecimientos de la expedición trágica de hace 50 años. El pasado sábado, The New York Times publicó las imágenes hechas por Johnson, que pueden arrojar la luz sobre las últimas horas de su vida.La cámara, en un estuche de cuero con el nombre del propietario, se conservó bien en el hielo. Las imágenes, que pudieron revelarse después de casi medio siglo, muestran bellos paisajes de montaña y fotografías de Johnson y otros miembros de la expedición como Bill Zeller y Arnold McMillen, que fueron los últimos en verla. También se encontraron el brazo de Johnson y su mochila, llena de equipo, con dos latas de aluminio y película fotográfica dentro.Las últimas fotografías de la alpinista fueron tomadas horas antes de su muerte, lo que sugiere que en ese momento tenía suficiente control sobre su cuerpo para enfocar el objetivo y mantener la cámara quieta para tomar fotos claras. Sin embargo, las fotos no ayudaron a resolver el misterio de la muerte de Johnson.Expedición trágicaLa expedición comenzó en enero de 1973, cuando un grupo de ocho estadounidenses, un guía, Miguel Alfonso, y un encargado del campamento base, Roberto Bustos, iniciaron la ascensión. Sin embargo, cuanto más subían, más dispar se volvía el grupo. Finalmente, después de que tres miembros del grupo permanecieran en el Campo 1, a una altitud de aproximadamente 5 kilómetros, los otros cinco con el guía se trasladaron al Campo 2, a una altitud de unos 5,5 kilómetros, y después al Campo 3. Sin embargo, uno de los miembros del grupo se enfermó y Alfonso acabó descendiendo la montaña con él, dejando que Zeller, Johnson, McMillen y John Cooper, ingeniero de la NASA, caminaran solos hasta la cumbre.Los cuatro alpinistas, que no tenían experiencia suficiente para escalar solos una montaña tan alta, se encontraron con grandes dificultades en su ascenso, entre ellas las variables condiciones meteorológicas. Al final, durante la ascensión, Cooper sintió que no podía subir más y decidió regresar a pie, ninguno de los otros tres miembros del grupo fue a acompañarlo y finalmente murió en el glaciar. Los tres continuaron la escalada, pero Johnson se enfermó y dieron media vuelta. McMillen se adelantó para buscar ayuda, mientras que Zeller y Johnson descendieron juntos. Tras superar la parte más dura, Zeller contó que se separaron. Johnson nunca llegó al campamento.El cuerpo de Cooper fue hallado a finales de 1973 por una expedición de búsqueda, mientras que el de Johnson no se descubrió hasta 1975. Según una teoría, la muerte del hombre pudo ser el resultado de un accidente en el que se cayó sobre su piolet y se hirió gravemente, antes de desplomarse y morir congelado, pero los testimonios incoherentes de los miembros del grupo, y una serie de otras pruebas, dejan dudas sobre la veracidad de esta versión. En el caso de Johnson, las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio y se mantiene la posibilidad de que su muerte fuera violenta.