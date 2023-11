Milei quiere entregar Aerolíneas Argentinas a trabajadores por ser una carga para el estado

El presidente electo, Javier Milei, insistió hoy en que la empresa estatal Aerolíneas Argentinas debe pasar a manos de los trabajadores en un contexto de cielos abiertos, es decir, en competencia con todas las líneas aéreas que quieran venir al país.

"Aerolíneas Argentinas tiene un personal muy calificado y unidades de negocio rentables. Hay que dejársela a los empleados. En un contexto de aumento de la competencia, los propios empleados van a expulsar a los que se dedican a hacer política en lugar de trabajar", dijo Milei en diálogo con Luis Majul en El Observador.

En rigor, el dirigente de La Libertad Avanza (LLA) había expresado esa idea durante la campaña. Pero ahora, en su sociedad política con Mauricio Macri, quien durante su gobierno entregó rutas aéreas a empresas de bajo costo y peor servicio, las consecuencias podrían ser peores. Por eso, la respuesta del gremio no se hizo esperar.

Más temprano, conversando con Eduardo Feinmann en radio Mitre, contestó "absolutamente" cuando le preguntaron si su política aerocomercial iba a ser de cielos abiertos y sumó: "Que venga la línea aérea que quiera venir, esto es algo natural para un liberal".

La expresión cielos abiertos hace referencia al mantenimiento de acuerdos bilaterales o multilaterales de transporte aéreo civil según los cuales se liberalizan los mercados del transporte aéreo de los países firmantes y se minimiza la intervención gubernamental en los servicios de pasajeros, carga y combinados, ya sean regulares o chárter.

Según el ministro de Transporte, Diego Giuliano, la Argentina tiene cielos abiertos, pero en el sector postulan que los subsidios a Aerolíneas Argentinas van en contra de una competencia en igualdad de condiciones.

En este sentido, el plan de Milei para la línea de bandera es dársela a los empleados, apoyarlos con capital de trabajo por un año y que salgan a competir. Sin embargo, fuentes del sector dicen que La Libertad Avanza "no tiene claro" si avanzar en este sentido.

Hasta ahora, el referente del espacio que se viene reuniendo con las aerolíneas es el exbrigadier retirado de la Fuerza Aérea Jorge Mario Reta, aunque desde las empresas no lo ven conduciendo Transporte, sino como una figura más técnica que podría estar a cargo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Más allá de esto, el equipo técnico del área de Patricia Bullrich -integrado por Diego Fargosi, Facundo Rocha y Agustín Rodríguez Grellet- le acercó su plan para Aerolíneas a Reta. Contempla primero auditarla, luego bajar pérdidas y reducir el sobrecosto. Después, la idea es que se pueda privatizar o hacer pública, incluso con participación del personal. Lo primordial sería que no funcione como un impedimento para que se desarrolle el mercado y que haya plena libertad de tarifas.

Si bien Aerolíneas no recibió aportes de capital este año, sí obtuvo transferencias corrientes por $40.500 millones, según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dirigida por Gabriel Esterelles.

Entre 2018 y 2022, los fondos destinados a la empresa se imputaban como aportes de capital y desde 2023 se cargan como transferencias corrientes al transporte aerocomercial. Sin embargo, fuentes de Aerolíneas aclaran de los $40.000 millones devengados, solo recibieron $6000 millones imputados al 2022.

Más allá de Reta, otro nombre que surgió para transporte es el de Guillermo Dietrich, exministro de Mauricio Macri. "No he tenido la posibilidad de hablar con él, pero he tenido una opinión positiva de su desempeño", contó hoy Milei en Mitre.

En tanto, consultado sobre la reapertura del aeropuerto de El Palomar -inaugurado en épocas de Dietrich y asociado a la operación de las low cost- dijo que eso será eventualmente decisión de las empresas y del Orsna.