Chile: frustran plan sionista de impedir cantar a Roger Waters

El cantante y bajista británico Roger Waters, exintegrante de Pink Floyd.

25 de noviembre de 2023.- La Corte de Apelaciones de Santiago de Chile rechazó este viernes el recurso de protección presentado por una entidad sionista, en nombre de la comunidad judía local, contra Roger Waters para intentar censurar sus acciones o palabras durante los dos conciertos que ofrecerá este fin de semana en esa capital.



De acuerdo a la corte, el recurso presentado por la abogada Ariela Agosin, en representación del Comité Representativo de Entidades Judías en Chile (CJCh), no es admisible porque “en la presentación efectuada en estos autos no se han mencionado hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.



La acción legal sionista apuntaba, asimismo, a la responsabilidad de la productora DG Medios, que organiza un evento con todas las entradas agotadas que reunirá a miles de personas.



En su escrito, la CJCh argumentaba que el líder de Pink Floyd tiene “un consabido historial” de lo que ellos denominan declaraciones “judeófobas” que podrían constituir un delito de “incitación al odio” e incluye enlaces a reportajes, informaciones y fotografías de conciertos pasados.



En realidad, Waters solo ha denunciado, históricamente, la escalada sionista contra los territorios palestinos ocupados y, en el último mes y medio, el asedio contra la Franja de Gaza.



“Tras los antecedentes la CJCh busca que se le prohíba en su concierto utilizar elementos o emitir comentarios que inciten al odio y al antisemitismo”, señalaba.



Sin embargo, la intentona legal sionista fue denunciada por un colectivo de más de 60 artistas chilenos, que el jueves habían pedido al tribunal que no admitiera a trámite un recurso “que retrotraía a los tiempos oscuros de la dictadura de Augusto Pinochet”.



En esa denuncia, los 66 firmantes argumentan que “la citada acción, más allá de su fundamentación retórica, busca censurar de forma previa la crítica al asesinato de niños, los bombardeos a campos de refugiados, hospitales, asesinato de funcionarios de ONU, entre otros crímenes cometidos por el Gobierno que lidera el ultraderechista Benjamin Netanyahu, y es similar a la represión de las libertades que coartó Pinochet”.



Asimismo, refirieron que “dicha actuación ha recibido críticas de multiplicidad de Gobiernos, organizaciones internacionales diversas e imparciales, artistas, políticos e intelectuales del mundo entero, tanto por su indiscriminado y desproporcionado despliegue de fuerza, como por los costos que está significando en población civil inocente.



Se trata, por lo tanto, de una acción tendiente a silenciar críticas fundadas y amparadas en el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, con objetivos que no son de protección sino de manipulación, intimidación y propaganda”, agregaron.



La escalada sionista contra la Franja de Gaza, denunciada por Roger Waters, ha dejado casi 15 000 palestinos asesinados, un tercio de ellos niños.