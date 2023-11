Colombia: Petro ordena congelación salarial para altos funcionarios públicos

Gustavo Petro, presidente de Colombia

24 de noviembre de 2023.- Frente al panorama de “tormenta económica” que se avizora en Colombia para 2024, el presidente de ese país, Gustavo Petro, anunció que el próximo año no podrán incrementarse los altos salarios de los sectores públicos.



En la instalación del XX Congreso Nacional de la Infraestructura (CCI), que se realiza en la ciudad de Cartagena (Bolívar) hasta el próximo viernes, el mandatario se refirió a las alternativas de su Gobierno para sortear el déficit fiscal de 6,5 billones de pesos (aproximadamente 1.500 millones de dólares), en medio de compromisos como el pago de la deuda y la caída del PIB.



“No sé cómo, pero el año entrante no pueden subir los altos salarios en el sector público de Colombia. Sería un suicidio económico, y son en las tres Ramas del Poder Público, en las entidades descentralizadas”, entre otras, afirmó.



Petro se refirió a esta determinación una semana después de que la Corte Constitucional declara “inexequible”, o imposible de llevar a cabo, la prohibición de la “deducción de las regalías” del impuesto de renta de las empresas dedicadas a la exploración y explotación de recursos naturales no renovables, contenida en el parágrafo 1 del artículo 19 artículo de la reforma tributaria, sancionada en 2022.



En su intervención desde Cartagena, Petro expresó que la decisión de la Corte Constitucional “quitó una parte sustancial de la reforma tributaria”, lo que tiene un “impacto” en los ingresos del año entrante.



El jefe de Estado criticó la decisión en la plataforma X y aseveró que la Corte, con su determinación, “le regala impuestos a gente muy poderosa económicamente y produce una profunda injusticia social”.



“La tormenta perfecta”



El presidente se refirió a una “tormenta económica del año entrante”, que incluye el “crecimiento sustancial del servicio del pago de la deuda”, que en 2024 pasará de 70 billones de pesos (1.700 millones de dólares) a 96 billones de pesos (2.300 millones de dólares) y “la caída de los ingresos”.



La semana pasada, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó una contracción del Producto Interno Bruto (PIB), que registró un descenso de 0,3 % en el tercer trimestre de 2023, lo que corresponde a una baja de siete puntos porcentuales con relación al mismo periodo de 2022.



Además, en 2024 se cobrará la primera cuota del llamado ‘crédito flash’, que solicitó el anterior presidente, Iván Duque, por 3.000 millones de dólares, pagaderos en dos años. Petro aseguró que Colombia fue el “único país del mundo que lo hizo para afrontar el covid-19”.