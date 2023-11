Casi el 40% de los alimentos infantiles contienen pesticidas, según un estudio estadounidense

23 de noviembre de 2023.- Se encontró que casi el 40% de los productos alimenticios convencionales para bebés analizados en un nuevo estudio estadounidense contenían pesticidas tóxicos, mientras que ninguno de los productos orgánicos analizados en la encuesta contenía estos químicos.



La investigación, realizada por la organización sin fines de lucro Environmental Working Group (EWG), analizó 73 productos y encontró al menos un pesticida en 22 de ellos. Muchos productos contenían más de un pesticida, y las sustancias presentan una peligrosa amenaza para la salud de los bebés, dijeron los investigadores.



"Los bebés y los niños pequeños son particularmente vulnerables a los riesgos para la salud que plantean los pesticidas en los alimentos, y los alimentos son la forma en que la mayoría de los niños estarán expuestos a los pesticidas", dijo Sydney Evans, analista científica senior del EWG y coautora del informe.



El estudio analizó productos de Beech-Nut, Gerber y Parent's Choice, aunque no identificó específicamente cuáles de los productos de las compañías contenían residuos de pesticidas.



Entre los pesticidas que detectó se encuentran el acetamiprid, un insecticida neonicotinoide que daña a las abejas y a los humanos, y el captan, que está relacionado con el cáncer. El fludioxonil, un producto comúnmente utilizado en frutas, verduras y cereales, se encontró en cinco productos y se cree que daña el desarrollo fetal, provoca cambios en las células del sistema inmunológico y altera las hormonas.



Otros pesticidas están relacionados con daños al sistema nervioso y reproductivo, y existen muy pocos datos públicos sobre la toxicidad de cuatro pesticidas identificados en el estudio.



Los productos a base de manzanas eran los más propensos a contener altos niveles de residuos de pesticidas, y los arándanos, las peras y las fresas también se encuentran entre los productos que comúnmente contienen altos niveles de químicos.



La mejor manera de evitar los pesticidas es comprar alimentos orgánicos para bebés, que están sujetos a regulaciones mucho más estrictas y ahora suelen tener un precio comparable, dijo Olga Naidenko, coautora del estudio y líder de la investigación infantil para EWG. La organización sin fines de lucro también ha desarrollado guías de productos agrícolas que muestran los niveles de residuos de pesticidas.



La investigación encontró algunas buenas noticias: EWG comparó sus hallazgos con un estudio similar que realizó en 1995 y encontró que los niveles de pesticidas en los alimentos para bebés están disminuyendo ampliamente. Esa investigación detectó pesticidas en el 55% de los productos analizados y encontró pesticidas más peligrosos.



La aprobación de la Ley de Protección de la Calidad de los Alimentos en 1996 exigió a la EPA garantizar una “certidumbre razonable” de que los residuos de pesticidas no dañarían a los niños ni a los bebés. Entre los pesticidas que EWG ya no encuentra se encuentra el clorpirifos, que en cantidades muy pequeñas puede dañar permanentemente el cerebro de los bebés, y su uso alimentario fue prohibido en 2021.



“La promoción funciona”, dijo Evans. "Cualquier residuo de pesticida en los alimentos para bebés es preocupante, pero los padres deben sentirse tranquilos porque algunas de las sustancias químicas más tóxicas que encontramos en nuestro estudio de 1995 ya no se detectan".



Aún así, la supervisión es débil y cualquier nivel de exposición a pesticidas es una preocupación para los bebés, anotó Naidenko. Y el proceso de prohibición de sustancias químicas a menudo implica largas batallas administrativas y judiciales, mientras que los consumidores reciben información contradictoria de los fabricantes de sustancias químicas, los reguladores y los defensores de la salud pública.



"En cierto nivel, al público no le importa, simplemente dice: 'No queremos estos pesticidas en los alimentos para bebés'", dijo Naidenko.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 429 veces.