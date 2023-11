Moncada: 132 países de la ONU condenan medidas coercitivas unilaterales

23 de noviembre de 2023.- El Embajador Representante Permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, informó que 2/3 de los países de las Naciones Unidas rechazan las medidas coercitivas unilaterales contra los países en desarrollo.Así lo dio a conocer Moncada a través de su cuenta en la red social X, en la que indicó “Ayer en la ONU 132 países rechazaron las medidas coercitivas unilaterales como medio de ejercer presión política y económica contra los países en desarrollo. La mayoría del mundo entiende que son instrumentos de agresión inaceptables en las relaciones internacionales”.El Embajador explicó que se trata de una resolución muy importante, que condena las medidas coercitivas unilaterales en el desarrollo económico de los países.No son sancionesEn este sentido, indicó que el nombre correcto es medidas coercitivas unilaterales y no sanciones, porque sanciones “implica que el sancionador tiene alguna autoridad para castigar a otros países”.Realmente -dijo- las medidas coercitivas unilaterales “son abusos, crímenes contra la humanidad, castigos colectivos en contra de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional”.Investigar impacto de medidas coercitivas unilateralesPrecisó que 132 países de 193 que tiene las Naciones Unidas, 2/3 de las Naciones Unidas, “votaron para condenar las medidas coercitivas unilaterales y para decirle al Secretario General que actúe, diciéndole a los coordinadores de ONU en cada país, que investigue los efectos negativos de estas medidas coercitivas en la población y en el desarrollo económico”.Dijo además que la votación contó con 42 abstenciones, 8 votos en contra, entre ellos Estados Unidos, Israel, Ucrania y Reino Unido, “los que están acostumbrados a provocar sufrimiento al resto de la humanidad”.ExtraterritorialidadMencionó como actos abusivos de países como Estados Unidos, la prohibición para que Venezuela compre repuestos al Sistema Eléctrico Nacional, sistema de agua público, o equipos para los hospitales.“Imponen su ley al resto del mundo, eso se llama extraterritorialidad del derecho norteamericano, como si fuera un imperio mundial”, dijo Moncada al afirmar que “asusta a todo el mundo para que no nos vendan lo que necesitamos”.Rechazo internacionalPor su parte, el canciller Yván Gil, se pronunció para expresar que la “votación muestra una vez más el rechazo internacional hacia estas prácticas y la violación de la ley internacional por parte de Estados Unidos”.“132 países votaron en la ONU en contra del uso de medidas coercitivas unilaterales como instrumentos para aplicar castigo colectivo contra pueblos de países en desarrollo con el fin de ejercer presión política y forzar un cambio de régimen. Esta votación muestra una vez más el rechazo internacional hacia estas prácticas y la violación de la ley internacional por parte de Estados Unidos, cuyos gobernantes se dedican a atropellar a países soberanos que no se doblegan a sus pretensiones imperialistas”, publicó Gil en su cuenta X.