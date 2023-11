Israel asesinó a uno de cada 200 habitantes de Gaza, alertó CodePink

Alto al genocidio de Israel en Palestina

21 de noviembre de 2023.- La organización pacifista estadounidense CodePink calificó hoy la situación en Gaza de “más terrible que nunca” al denunciar que los incesantes ataques de Israel asesinaron a uno de cada 200 habitantes de ese territorio ocupado palestino.



Al menos 13 mil 300 palestinos perdieron la vida en Gaza a manos de las fuerzas de ocupación israelíes desde la escalada que comenzó el pasado 7 de octubre, incluidos cinco mil 500 niños, eso significa la relación anterior, subrayó el grupo.



“Además de esa terrible cifra, más de 30 mil personas han resultado heridas, el 75 por ciento de ellas mujeres y niños”, enfatizó.



Quizás la estadística más inquietante sea la de los más de seis mil palestinos desaparecidos bajo los escombros, entre ellos mil 770 niños, que mueren lentamente, solos y asustados, lamentó CodePink.



La trágica realidad es que es probable que estas cifras ya estén desactualizadas, ya que aumentan cada hora, advirtió.



“Pero estos no son sólo números: 13 mil 300 universos han sido borrados de esta Tierra sin pensarlo dos veces. Los habitantes de Gaza son algunas de las almas más resistentes y hermosas de esta tierra, han soportado mucho y merecen ser recordados de esa manera, no como una estadística”, expresó.



CodePink instó a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue los crímenes de guerra de Israel y que juzgue al régimen sionista por genocidio.



Además, condenó los “ataques de Israel contra hospitales -una táctica inhumana sin precedentes- han dejado fuera de servicio a 21 de los 35 hospitales de Gaza”.



Señaló que la propaganda israelí justifica estos ataques en pruebas infundadas e incluso si sus afirmaciones fueran ciertas, “eso no justifica atacar hospitales, lo que constituye una violación del derecho internacional”.



Argumentó que Gaza no es la única zona de Palestina bajo ataque. “Desde el 7 de octubre, las aldeas de Cisjordania están bajo toque de queda y cierre”, indicó la organización.



“Desde el 7 de octubre, al menos 215 palestinos han sido asesinados por Israel en Cisjordania, incluidos 50 niños, y dos mil 750 más resultaron heridos”, explicó CodePink al recordar que más de cinco mil palestinos fueron detenidos allí.



El ataque israelí a Palestina no disminuye. “Nuestro gobierno está trabajando para enviar 14 mil 300 millones de dólares en ‘ayuda’ a Israel, además de los tres mil 800 millones de dólares que nuestro gobierno ya proporciona al Estado de apartheid, todo ello posible gracias a nuestros impuestos. La mayoría de nuestros funcionarios electos tampoco piden un alto el fuego incondicional”, señaló CodePink.



“Debemos mantener el impulso hasta que Palestina sea libre, ¡desde el río hasta el mar!”, concluyó el grupo, fundado en noviembre de 2002.