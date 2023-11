Argentina vota este domingo una reñida elección presidencial entre el peronista Massa y el ultraderechista Milei

Credito: Web

19-11-23.-Los argentinos votan en segunda vuelta este domingo para elegir entre el ministro de Economía, el peronista Sergio Massa, y el libertario y ultraderechista Javier Milei, en unas reñidas presidenciales a las que llegan agobiados por una grave crisis económica y en un clima de extrema crispación.



"Hay desigualdad y se escucha muy poco lo que la gente tiene que decir. Es necesario que los políticos salgan a la calle para ver la realidad, deberían tomarse un tiempo para vivir como cualquier argentino, para ver si pueden pagar un alquiler y comer", se quejó Evelyn Ortiz, una recicladora de 39 años.



Con una inflación anualizada de 143% y una pobreza que golpea a 40% de la población, Argentina atraviesa su peor coyuntura económica de las últimas dos décadas. La campaña electoral se ha desarrollado entre los sentimientos de rabia hacia la política tradicional que representa Massa y de miedo ante las propuestas disruptivas de Milei. Los sondeos prevén un empate técnico de los dos candidatos, con un sector importante que votará sin convicción o directamente en blanco.



Massa, centrista, consiguió 37% de los votos en la primera vuelta del 22 de octubre y Milei 30%. De tercera con 24%, quedó la conservadora Patricia Bullrich, de la coalición de centroderecha Juntos por el Cambio, ya fuera de competencia y quien junto al exmandatario liberal Mauricio Macri (2015-2019) decidió apoyar al libertario.



- Indecisos -



El panorama ahora es el de "minorías que se enfrentan, y mucha gente angustiada por su elección", estimó Belén Amadeo, politóloga de la Universidad de Buenos Aires. Máximo Alberti, un estudiante de 17 años que vota por primera vez, no tiene clara su decisión. "Pienso a futuro y ninguno me deja conforme. Uno ya trajo problemas y el otro trajo ideas muy explosivas", dijo.



Las elecciones en Argentina son de asistencia obligatoria, pero en la primera vuelta la participación fue de 77%. "Quien está enojado y es antiperonista votará por Milei", señaló el politólogo Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés. Sin embargo, "hay gente que no es peronista, que no está enojada, pero que siente que este gobierno lo ha hecho muy mal y tiene muchas dudas de apoyar a Massa", apuntó.



- Crisis económica -



Para reflotar la tercera economía latinoamericana, Massa (51 años) y Milei (53) ofrecen salidas antagónicas a una sociedad que oscila entre la polarización y el desencanto. Mientras Milei propone medidas drásticas como la eliminación del Banco Central y la dolarización para terminar con la emisión monetaria y la inflación, Massa defiende un Estado "fuerte y protector" y proyecta un esquema gradualista para enderezar las cuentas.



"Las medidas de Milei serían todas rápidas y simultáneas. Con Massa sería un proceso paulatino", explicó a la AFP el economista Víctor Beker, de la Universidad de Belgrano. "Lo que a Milei le tomaría dos meses, a Massa le tomaría cuatro años: llegar al final del mandato con el tipo de cambio liberado y equilibrio en las cuentas", añadió. Argentina tiene desde 2018 un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional por 44.000 millones de dólares, negociado por el entonces presidente Macri, y desde 2019 un sistema de control de cambios.



Massa ha dicho que si gana planteará la revisión de ese préstamo, que ya fue renegociado en 2022 con un compromiso para reducir el déficit fiscal hasta 0,9% del PIB en 2024. Pero para Milei, que se propone recortar 15% el gasto público, las metas del FMI son demasiado poco. Sin embargo, "recortar el gasto social es complicado, porque impacta sobre la pobreza", advirtió la economista María Laura Alzua, de la Universidad de La Plata, quien estima que los subsidios a los servicios de electricidad, gas y transporte representan 2% del PIB.



- Crispación -



Las elecciones están marcadas por profundas divisiones políticas y un clima enrarecido por denuncias del partido de Milei, La Libertad Avanza, sobre un supuesto intento de fraude, finalmente negado por sus dirigentes. "Estamos ante una de las campañas más agresivas que he presenciado, y la sociedad se ha polarizado todavía más", dijo a la AFP la consultora política Paola Zubán, quien prevé un resultado muy reñido. "Será una elección voto a voto", señaló.



En ese ambiente, Milei fue abucheado y también vitoreado por el público en el Teatro Colón, al que acudió con su novia Fátima Flores el viernes. A la vez, cinco personas fueron detenidas en los últimos días por amenazas a Massa y su familia.

