España: protestan en Madrid contra Sánchez y el perdón a los independentistas catalanes

18 de noviembre de 2023.- Este sábado decenas de miles de personas salieron a las calles de la capital española, Madrid, para protestar contra la investidura de Pedro Sánchez, que se aprobó el jueves, y contra la amnistía a los independentistas catalanes, informan los medios locales.Según las estimaciones de los organizadores de la manifestación, que se convocó bajo el lema "No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación", alrededor de un millón de personas asistieron a la protesta, mientras que la Delegación del Gobierno afirmó que el número de congregados en la plaza madrileña de Cibeles era significativamente menor y que 170.000 personas la secundaron.Los manifestantes ondeaban banderas de España y gritaban "Pedro Sánchez, a prisión", "Sánchez traidor y mentiroso", "No es un presidente, es un delincuente" y "Por la libertad, la unidad y la igualdad". A la manifestación asistió el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo; el presidente del ultraderechista Vox, Santiago Abascal; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Partido Popular de Castilla y León y de la Junta de esta comunidad autónoma, Alfonso Fernández Mañueco.Los políticos alzan la voz contra Sánchez"No tensionen la sociedad, volvamos al sentido común, a la Constitución, a la división de poderes y al respeto a la independencia judicial", declaró Feijóo en su intervención durante la protesta, al mismo tiempo que pidió a Sánchez "que no levante muros" ni "juegue con la convivencia". Además, el líder del PP sostuvo que España atraviesa "un momento complicado para la democracia", calificando la proposición de ley de amnistía de "un fraude". "Una cosa es tener el poder y otra tener la razón. Una cosa es haber conseguido los diputados suficientes, pero saben que no tienen los votos para hacer lo que están haciendo", destacó.Por su parte, Abascal acusó a Sánchez de pactar con "los enemigos de España" y llamó a los congregados a "seguir resistiendo". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responsabilizó al presidente del Gobierno reelegido de cometer un "abuso intolerable" del poder y de "hacer un daño irreparable" a España, especialmente en la esfera económica."Así no puede empezar bien una legislatura", indicó desde la plaza de Cibeles Alfonso Fernández Mañueco, que criticó a Sánchez por las "concesiones inaceptables a los socios separatistas, que apuestan por la ruptura de la igualdad de todos los españoles". Asimismo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, subrayó que "los muros se levantan únicamente para defender la democracia, y Pedro Sánchez levanta este muro para defenderse de la democracia", acusando al político socialista de actuar de parte de "enemigos" de la Constitución.