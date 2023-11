España: Pedro Sánchez fue reelecto presidente en medio de protestas

Pedro Sánchez

16 de noviembre de 2023.- El congreso español reeligió este jueves como presidente del gobierno a Pedro Sánchez, con 179 votos a favor de su investidura, tres más de la mayoría absoluta necesaria establecida en 176, de un total de 350 diputados.



De acuerdo con reportes de agencias internacionales de noticias, Sánchez se mantuvo en el poder con el apoyo de los partidos de izquierda y de la derecha quienes pactaron luego que éste fuera propuesto como candidato por el rey Felipe VI el pasado 3 de octubre.



Pedro Sánchez recibe el aplauso de la bancada socialista durante la segunda jornada de su investidura que se celebra en el Congreso de los Diputados, este jueves. Foto: EFE



La reelección de Pedro Sánchez no fue bien recibida por la derecha española cuyos integrantes se congregaron el miércoles frente a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en Ferraz, por décimo día consecutivo, para protestar contra la investidura y un partido que consideran no ha cumplido con sus promesas de gobierno, reseñó Telesur.



Muñecas inflables, palabras soeces, megáfonos, pancartas, banderas franquistas y voces de libertad y llamamientos a la policía para que se una a la protesta son algunas postales de una manifestaciones organizadas por la Junta Democrática de España que no han decidido invitar a los manifestantes más radicales o “ultras”.



Según testigos, vuelven a escucharse los cánticos racistas, homófobos y machistas, aunque no se han reportado choques violentos con la Policía que se limita a despejar la zona y establecer el perímetro.