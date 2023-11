EEUU: Sentencian a cadena perpetua a joven por asesinato a batazos de una maestra de español

Jeremy Goodale, Willard Miller y la mestra asesinada, Nohema Graber Credito: Web

Un adolescente de Iowa que fue declarado culpable de la muerte a golpes de una profesora de español en 2021 fue sentenciado el miércoles a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 25 años.



Un juez sentenció a Jeremy Goodale por su participación en el homicidio de Nohema Graber, una profesora de 66 años de la Escuela Secundaria Fairfield. Goodale, de 18 años, y un amigo se declararon culpables hace unos meses de homicidio en primer grado por la muerte de Graber.



Los dos estudiantes utilizaron un bate para matar a la maestra tras acecharla cuando realizaba su caminata diaria en un amplio parque de Fairfield, una pequeña ciudad de Iowa ubicada a unos 160 kilómetros (100 millas) al sureste de Des Moines.



Antes de ser sentenciado, Goodale ofreció disculpas a la familia de la profesora, a la comunidad y a su propia familia.



“Lo lamento, en verdad lo lamento. Lo que he tomado nunca podrá ser reemplazado”, dijo Goodale, hablando a veces entre sollozos. “Cada día desearía poder volver atrás y detenerme, evitar esta pérdida y este dolor que he causado a todos”.



Los fiscales dijeron que Goodale y su amigo Willard Miller, ambos de 16 años en ese momento, decidieron matar a Graber debido a una mala calificación que le había puesto a Miller. Los fiscales han dicho que Miller sugirió por primera vez que los dos mataran a Graber después de preocuparse de que la mala calificación le impidiera participar en un programa de estudios en el extranjero.



Graber nació en Xalapa, México. Después de graduarse de la secundaria, trabajó como azafata y más tarde obtuvo su licencia de piloto de líneas aéreas comerciales. Tras casarse, se mudó a Fairfield en 1992 y más tarde obtuvo un certificado para dar clases. Había trabajado en la escuela de Fairfield desde 2012. Su marido, Paul Graber, falleció de cáncer tras la muerte de su esposa. La pareja tuvo tres hijos.



El juez Shawn Showers repasó los 25 factores que tuvo que sopesar antes de dictar su sentencia de cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Dijo que estaba claro que Goodale tenía remordimientos y no tomó en cuenta las repercusiones de matar a Graber, pero Showers señaló que el adolescente es una persona inteligente que podría haber evitado fácilmente que se llevara a cabo.



La decisión del juez coincidió con la sentencia solicitada por los fiscales. El abogado de Goodale había dicho que debía ser condenado a cadena perpetua sin pena mínima obligatoria antes de poder optar a la libertad condicional.



Los dos estudiantes fueron acusados como adultos, pero debido a su edad no estaban sujetos al requisito de Iowa de que los condenados por asesinato en primer grado cumplan una pena obligatoria de cadena perpetua sin libertad condicional.



En julio, Showers condenó a Miller a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 35 años en prisión.



Goodale y Miller se declararon culpables en abril de matar a Graber.

