Uruguay: gasolineras sin combustible por conflicto con los transportistas

Desabastecimiento de combustible en Uruguay

14 de noviembre de 2023.- Las estaciones de servicio caen aquí en situación de desabastecimiento, en la continuación hoy del paro de la Asociación de Transportistas de Combustibles (ATC) de Uruguay.



El gremio inició el paro ayer y lo prevé mantener hasta mañana, luego de que fueran infructuosas negociaciones de última hora con el Gobierno. Los transportistas protestan por la puesta en vigencia de un decreto que desvinculará a las empresas del sector de la compañía estatal de combustibles, ANCAP.



Autoridades de Ministerio de Industria, Energía y Minería se reunieron con integrantes de la ATC, pero no llegaron a un acuerdo que desactive el conflicto, según dijo a la prensa la titular de la cartera, Elsa Facio.



«Queremos garantizarle a la población que va a haber suministro, no va a faltar, no vamos a llegar a una situación de quiebre», expresó Facio y aseguró que el faltante afecta solo a “algunas estaciones”.



Sin embargo, el presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Añon, predijo que para hoy la mayoría de las unidades de expendio de esta capital quedarían “sin nada”.



En varias gasolineras capitalinas aplicaron la venta racionada, mientras desde el este del país se reportaron colas y la carencia de carburantes.