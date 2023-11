(VIDEO) Un sujeto asesina a tiros a dos manifestantes durante protesta contra proyecto minero en Panamá

Dos personas perdieron la vida este martes 7 de noviembre en medio del bloqueo de una ruta en la localidad de Chame, en la provincia de Panamá Oeste, a unos 80 kilómetros de la capital, tras ser alcanzadas por disparos de un hombre armado durante una manifestación contra un proyecto minero.Según informes de la agencia EFE, un hombre con doble nacionalidad, estadounidense y panameña, abrió fuego, al parecer porque la protesta cortaba el paso de su vehículo en la vía Panamericana, y provocó la muerte de los dos manifestantes.El presunto atacante, quien fue detenido por las fuerzas policiales, está bajo custodia y puede enfrentar cargos por homicidio culposo.Las autoridades panameñas han confirmado la muerte de otras dos personas desde que comenzaron las protestas en el país centroamericano, a mediados de octubre. Estas fallecieron, según fuentes oficiales, al ser arrolladas en las vías donde se realizaban manifestaciones.Las protestas han sido lideradas por sindicatos de docentes, de construcción y comunidades indígenas, que exigen la derogación de un contrato que el Gobierno panameño extendió por 20 años prorrogables a la empresa canadiense First Quantum Minerals, la cual permite la extracción de cobre de una mina en una zona protegida.El contrato fue realizado mediante una concesión con la empresa Minera Panamá, una subsidiaria de la firma canadiense, permitiendo así la explotación de la Mina Cobre Panamá, la más grande a cielo abierto de Centroamérica.Las protestas se han visto avivadas luego de que el Parlamento y entidades del Gobierno panameño mostraran su negativa a revocar el contrato y han dejado la decisión final en la Corte Suprema de Justicia, la cual analiza varias demandas de inconstitucionalidad presentadas por la ciudadanía.Panamá es el decimocuarto productor de cobre a escala mundial, un negocio que crece año tras año debido al aumento de la demanda de energía eléctrica como una alternativa para los combustibles fósiles.No obstante, distintas organizaciones ambientales han advertido sobre los altos riesgos que puede implicar para la biodiversidad la explotación de esta mina, que se encuentra a unos cuantos kilómetros del mar Caribe.Ante las protestas y bloqueos, las clases se mantienen suspendidasEn el lugar del tiroteo se encontraban docentes que han interrumpido el tráfico en este punto de la vía Panamericana desde hace dos semanas para exigir la derogatoria del contrato minero.Las clases están suspendidas desde el pasado 23 de octubre debido al inicio de las protestas y gremios de educadores han insistido que se mantendrán en huelga hasta que la ley del contrato minero sea derogada.El Ministerio de Educación de Panamá ordenó la reanudación de las clases en las instituciones educativas del país a partir de este 7 de noviembre, sin embargo, tan solo un 30 % acató la medida, según reportó la ministra de Educación, Maruja Gorday."Las últimas dos semanas hemos tenido prácticamente un 30 % de escuelas operativas, o sea, dando clase, ya sea de manera asincrónica, se dejan algunos trabajos, otras abiertas en las áreas de difícil acceso", dijo la ministra.La ministra recordó a los profesores que queda menos de un mes para que finalice el año escolar y pidió que no se afecte a los 940.000 estudiantes que se estima están afectados por la suspensión de las clases.Por su parte, la Universidad de Panamá y la Asociación de Profesores de Panamá aseguraron que, por el momento, el paro docente se mantendrá activo y el líder gremial Diógenes Sánchez, dijo que su huelga se mantendrá de manera indefinida y hasta que no se logre un acuerdo.Las escuelas del sector privado han mantenido sus clases a pesar de las protestas y muchas de ellas se han trasladado a la virtualidad, según explicó la ministra Gorday.La minera asegura que aporta el 5 % del PIB a la economía del país. Desde febrero de 2019, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75 % de las exportaciones.*Con información de France24, Efe y medios locales