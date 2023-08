Cofundador de Wikipedia denuncia manipulación del portal por la CIA

6 de agosto de 2023.- El confundador de Wikipedia, Larry Sanger, denunció este fin de semana la manipulación que realiza los servicios de inteligencia de Estados Unidos (EEUU) como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) manipula el contenido de su portal web para liberar una “guerra de información”.Las declaraciones las brindó durante una conversación con el periodista estadounidense de investigación Glenn Greenwald.En esta entrevista, el periodista abordó el problema de la verdad en los medios de comunicación y preguntó al cofundador de Wikipedia sobre su opinión de la trayectoria actual de la enciclopedia web global; refiere Sputnik.El periodista estadounidense había planteado la idea de que Wikipedia estaba enfocada en “la verdad”, no obstante —según el periodista— no existe la “verdad independiente del panorama ideológico”.Ante esta pregunta, el cofundador de Wikipedia señaló que la creación de este portal web apunto, en su origen, a tener una política neutral con respecto a todos los temas de escala global.No obstante —manifestó— “existen fuerzas que intentan hacerse con ‘el control’ del espacio informativo”.Siguiendo en esta línea, Larry Sanger recalcó que las autoridades buscan instalar su agenda, por lo que ya llevan manipulando por más de una década la enciclopedia web.“Se sabe que entre 2005 y 2015 Wikipedia estuvo en el radar del establecimiento. (…) Por supuesto, tenemos pruebas de que se utilizaron ordenadores de la CIA y el FBI para editar Wikipedia. ¿Cree que dejaron de hacerlo entonces? No”, indicó Sanger.Para el cofundador de Wikipedia, las autoridades estadounidenses desean promover — a través de sitios web como Wikipedia— una guerra de información.Recalcó que estas revelaciones no son nuevas, debido a que Virgil Griffith dio a conocer esta actividad, por primera vez, en 2007.