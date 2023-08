Protestas en Italia: 169 mil familias dejarán de recibir la renta básica a partir del 1 de enero

Protesta en Nápoles, Italia

1 de agosto de 2023.- Varias protestas se llevaron a cabo este lunes en el sur de Italia, luego de que 169.000 familias recibieron la notificación de que desde el 1 de enero dejarán de recibir la llamada renta de ciudadanía, un subsidio que fue introducido en 2019 para aquellos que no tenían trabajo. La medida fue aprobada por el gobierno liderado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien siempre criticó la iniciativa.



En el sur de Nápoles, una de las ciudades donde sus habitantes se benefician de esta renta básica, se llevaron a cabo protestas ante las oficinas de la Seguridad Social para quejarse por la suspensión de las ayudas económicas. Al mismo tiempo, en la ciudad de Sicilia, un desempleado de 60 años que recibió la noticia de la suspensión del subsidio, fue al despacho del alcalde y amenazó con prender fuego todo.



También muchos alcaldes pidieron explicaciones y ayuda al Gobierno ante las peticiones en las oficinas de la Seguridad Social para que se analicen los casos y, entre agosto y septiembre, se le suspenda las ayudas a otras 80.000 familias. De hecho, la ley establece que a quienes se les quite el subsidio deberán ser atendidos por los servicios sociales del municipio.



¿A quién le corresponden nuevos subsidios?



Ante las nuevas reglas, la renta básica será sustituida por dos nuevas herramientas: el "subsidio de inclusión", que entrará en vigor a partir de enero para las familias que el Gobierno considera más frágiles, que son aquellas en las que hay al menos un menor, una persona con discapacidad o un mayor de 60 años.



Por otro lado, la segunda herramienta establece que en otras familias, donde al menos figura una persona en condiciones de trabajar y que actualmente están recibiendo mensajes de suspensión, la renta básica se convertirá en un nuevo subsidio denominado "Apoyo para la Capacitación y el Trabajo", mucho menos consistente, con restricciones mucho más estrictas y con la obligación de buscar trabajo durante un periodo.



El ex primer ministro italiano e introductor de la iniciativa, Giuseppe Conte, líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), señaló que suspender la renta básica es desencadenar "una guerra ideológica con la piel de los pobres". Además, dijo que “la suspensión de las ayudas es una venganza contra el M5S" y advirtió que habrá tensiones durante el otoño.



El sindicato mayoritario CGIL aseguró que "cientos de miles de personas se encontrarán sin apoyo en los próximos días". Según la Seguridad Social italiana, 895.000 familias habían recibido la renta básica en junio.