Brasil: 40 líderes políticos y allegados asesinados en primer semestre 2023

40 líderes políticos asesinados en Brasil en 1er semestre de 2023

31 de julio de 2023.- Al menos 26 líderes políticos y 14 familiares fueron asesinados entre enero y junio en Brasil, según datos publicados hoy por el Grupo de Investigación Electoral (GIEL) de la Universidad Federal del estado de Río de Janeiro.



Durante ese periodo, en total, dirigentes políticos y allegados resultaron víctimas de 217 casos de violencia, que incluyen amenazas, agresiones, homicidios, atentados y secuestros.



Al citar la investigación, el portal R7 indicó que el concejal Thiago Vieira Lopes, de 37 años, conocido como Thiago Bala, fue muerto en mayo a tiros en la zona rural del municipio de Itaguaru, ubicado a 129 kilómetros de Goiânia, capital del estado de Goiás.



De acuerdo con información de Record TV, dos desconocidos en una moto pasaron y dispararon al regidor.



El sitio aseguró que el GIEL comenzó a seguir los casos de violencia política en enero de 2019. De esa fecha hasta junio de este año fueron contabilizadas mil 775 ocurrencias generales.



Tales episodios no están restringidos al primer semestre de 2023 pues el 4 de julio un suplente de concejal de la ciudad de Santa Rita, en Grande João Pessoa, fue ultimado con 17 disparos. William de Nacimiento Lira tenía 42 años.



La víctima disputó las últimas elecciones en el municipio, como Elton Lira, así era más conocido, y quedó con plaza de concejal suplente.



El levantamiento del grupo considera como líderes políticos a ciudadanos con cargos electivos como presidente, senadores, gobernadores, diputados estaduales y federales, alcaldes, vicealcaldes y concejales, funcionarios de la administración federal y municipal, expolíticos y precandidatos.



De los 40 asesinatos de líderes políticos y sus parientes, cinco fueron en Bahía (nordeste), estado que lidera la lista.



A continuación figuran Piauí y Río, con cuatro casos cada uno. Diez unidades federativas no registraron homicidios de ese tipo en el primer semestre: Acre, Amazonas, Amapá, Distrito Federal, Pará, Roraima, Rio Grande do Sul, Sergipe, Sao Paulo y Tocantins.



«Los líderes políticos locales siguen siendo las víctimas más afectadas por la violencia en el país», señaló el coordinador del GIEL, el politólogo Felipe Borba, en el último balance divulgado por el grupo.



Entre enero y junio, 96 concejales, 22 alcaldes y dos vicealcaldes sufrieron algún tipo de acción violenta.



Los hombres son las víctimas más afectadas por la violencia política. Fueron 179 episodios contra líderes masculinos y 38 contra las mujeres.



Organizaciones como Tierra de Derechos y Justicia Global también monitorean la violencia política en el país.



La pesquisa más reciente revela que 21 ocupantes de cargos electivos fueron asesinados entre septiembre de 2020 y octubre de 2022: dos alcaldes y 19 concejales. De las 21 muertes, 16 ocurrieron solo en 2021.