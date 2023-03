Putin dice que desplegará armas nucleares tácticas en Bielorrusia y amenaza con usar obuses con uranio empobrecido

Vladimir Putin, presidente de Rusia Credito: Web

24-03-23.-El líder del régimen ruso, Vladimir Putin, anunció este sábado (25.03.2023) que alcanzó un acuerdo con Bielorrusia para desplegar armas nucleares tácticas en el territorio de ese país, que comparte frontera con Ucrania y la Unión Europea. Asimismo, advirtió que podría atacar territorio ucraniano con obuses de uranio empobrecido si es que Occidente entrega ese tipo de armas a Kiev.



"Aquí no hay nada inusual: Estados Unidos lo hace desde hace décadas. Ellos tienen sus armas nucleares tácticas desplegadas desde hace mucho tiempo en el territorio de sus aliados. Nosotros decidimos hacer lo mismo”, dijo Putin en una entrevista difundida por la televisión rusa. "No las cedemos. Estados Unidos tampoco se las cede a sus aliados", aseguró.



Putin subrayó que el acuerdo alcanzado con el régimen bielorruso no viola los tratados de desarme existentes y que el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar dicho armamento en el vecino país. Reconoció que el detonante del anuncio fue la decisión del Reino Unido de suministrar al ejército ucraniano munición con uranio empobrecido, aunque Londres asegura que no se trata de armamento nuclear.



Defensa de Ucrania "conducirá a una gran tragedia”



Putin también recordó que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, había solicitado hace mucho tiempo el despliegue de ese tipo de armamento en suelo de la antigua república soviética. Ucrania acusó en numerosas ocasiones a Minsk de ser un cómplice de la actual campaña militar, aunque Lukashenko se escuda en la militarización de sus fronteras por parte de la OTAN.



Respecto a los obuses de uranio empobrecido, el líder del régimen ruso reconoció que la munición británica no se considera arma de destrucción masiva, pero es un armamento "de lo más peligroso", especialmente porque crea tras el impacto una nube radiactiva. "Debo decir que Rusia, por supuesto, tiene con qué responder. Sin exagerar, tenemos cientos de miles, cientos de miles de esos proyectiles. Todavía no los hemos empleado", apuntó.



A su vez, advirtió que el armamento occidental únicamente alargará el conflicto -iniciado por el mismo Putin-, lo que "únicamente conducirá a una gran tragedia, nada más".



El Ministerio británico de Defensa acusó la víspera a Rusia de "desinformar" por decir que la munición con uranio empobrecido tiene un "componente nuclear". Un portavoz de esta cartera señaló que "el Ejército británico ha utilizado uranio empobrecido en sus proyectiles perforantes durante décadas" y "es un componente estándar y no tiene nada que ver con armas o capacidades nucleares".



*Con información de DW,EFE, AFP