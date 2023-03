República Dominicana: mujeres protestan contra el alto costo de la vida

Mujeres dominicanas protestaron contra el alto costo de la vida

19 de marzo de 2023.- Cientos de mujeres del partido opositor Fuerza del Pueblo (FP), marcharon hoy por calles y avenidas de esta capital en protesta por el alto costo de la vida en el país.



Las féminas, quienes partieron del céntrico Parque Enriquillo, y tuvieron como destino final el Independencia, contaron con la presencia del presidente de esa organización política, Leonel Fernández, y su secretario general Antonio Florián.



Durante el recorrido pudieron observarse carteles y pancartas con mensajes como: Basta de altos costos; Estufa apagá mesa pelá; E pa fuera que van y No a la inseguridad, entre otros.



Al finalizar el recorrido, Fernández se dirigió a los presentes y valoró como un acontecimiento histórico la marcha en el marco del llamado Mes de la Mujer y el día en que se selló la independencia dominicana.



Resaltó el apoyo de los capitalinos al evento, lo cual dice “del apoyo que tiene la Fuerza del Pueblo» entre los quisqueyanos.



Asimismo, manifestó que el actual gobierno adormece a la población con propagando la cual da a entender el país es un ejemplo de bienestar y progreso “cuando sabemos el pueblo pasa hambre debido al alto costo de la vida”.



Se dice que la inflación disminuye, baja el costo de la vida pero cuando se desagregan los números, aquellos vinculados con alimentos y bebidas no alcohólicas no bajan y esos son los que afectan al pueblo,….digan la verdad, agregó el expresidente de la República.



Finalmente, llamó a sus seguidores a sacar al actual gobierno del poder en mayo de 2024, pues “son los mismos que no saben gobernar”.