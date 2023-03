(VIDEO) EEUU: Trump señaló que intentarán arrestarlo el martes y llamó a protestar por las calles

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguró este sábado que intentarán arrestarlo el próximo martes y llamó a protestar. La orden de aprehensión en su contra es con relación a una investigación judicial que realiza la fiscalía del distrito de Manhattan, en la ciudad de Nueva York.



Según reseñó la Agencia de Noticias AP, la aseveración la realizó Trump a través de la red social Truth Social.





En la publicación se afirmó que “el principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos será arrestado el martes de la próxima semana. Protesta, recupera nuestra nación”. Sin embargo, Trump no proporcionó evidencia que sugiriera que se le informó directamente del arresto y no aclaró cómo se enteró de tales planes.Refiere AP que tras consultar a Danielle Filson, de la oficina del fiscal de distrito, este afirmó que los fiscales “se negarán a confirmar o comentar” las preguntas relacionadas con la publicación de Trump, así como los posibles cargos. Por su parte, un portavoz de Trump no respondió a los comentarios.Investigación judicialAl expresidente Donald Trump se le investiga por presuntamente pagar una suma dinero para silenciar a mujeres que lo acusaron de tener relaciones sexuales.La acusación contra el republicano, de 76 años, sería un avance después de años de investigaciones sobre sus manejos comerciales, políticos y personales. Además, es probable que impulse a los detractores del candidato presidencial de 2024, que afirman que mintió y engañó para llegar a la presidencia de Estados Unidos.El hecho podría además enardecer a los partidarios que sienten que al republicano lo ataca un fiscal demócrata. Así mismo podríamos asistir a un nuevo episodio de movilizaciones tras la convocatoria de protestas por parte del expresidente.