La ONU va al rescate del superpetrolero Safer

El barco de almacenaje petrolero Safer, cargado com 1,1 millones de barrilers de crudo y anclado frente a las costas de Yemen desde hace años, se ha deteriorado al punto de que constituye una bomba de tiempo ambiental y humanitaria, si su contenido se derrama o llega a explotar en el sur del mar Rojo. Credito: PNUD

10 de marzo de 2023.- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) pactó con la firma belga Euronav la compra de un buque-tanque, con el cual extraerá más de un millón de barriles de crudo del petrolero Safer, anclado frente a Yemen y que amenaza con una catástrofe ambiental y humanitaria en el mar Rojo.



La compra del buque “marca el comienzo de la fase operativa del plan coordinado por la ONU para retirar de manera segura el petróleo del Safer y evitar el riesgo de un desastre ambiental y humanitario a gran escala”, dijo el administrador del Pnud, Achim Steriner.



El barco de reemplazo está ahora en dique seco para modificaciones y mantenimiento antes de navegar hacia el FSO Safer, amarrado a unos nueve kilómetros de la península de Ras Isa en Yemen, y se espera que llegue a principios de mayo para la operación.



El FSO (del inglés Floating storage and offloading unit, barcazas de almacenamiento de petróleo) Safer no ha recibido mantenimiento desde 2015 debido a la guerra civil en Yemen, y se ha deteriorado hasta el punto de que existe un riesgo inminente de que pueda explotar o romperse, lo que tendría efectos desastrosos en la región.



Un derrame importante devastaría a las comunidades pesqueras en la costa del mar Rojo de Yemen, lo que probablemente acabaría al instante con los medios de subsistencia de unas 200 000 personas, y comunidades enteras estarían expuestas a toxinas potencialmente mortales. El aire altamente contaminado afectaría a millones.



También daría lugar al cierre de los puertos de Hodeidah y Saleef, que son esenciales para llevar alimentos, combustible y suministros vitales a Yemen, donde 17 millones de personas necesitan asistencia alimentaria.



Las plantas desalinizadoras cerrarían, cortando una fuente de agua para millones de personas. El petróleo del Safer podría llegar a la costa africana y afectar a cualquier país del mar Rojo.



El impacto ambiental sobre los arrecifes de coral, los manglares que sustentan formas de vida marinas sería grave, y las poblaciones de peces tardarían 25 años en recuperarse.



Solo el costo de la limpieza alcanzaría 20 000 millones de dólares, y las interrupciones en el transporte marítimo a través del estrecho de Bab al-Mandab (que enlaza el mar Rojo con el estrecho de Adén y el océano Índico) hasta el Canal de Suez acarrearía pérdidas milmillonarias al comercio mundial todos los días.



El Safer es un gran navío petrolero construido en 1976 por la firma japonesa Hitachi, amarrado cerca de las costas yemeníes por la estatal Yemen Oil and Gas Corporation como buque de almacenaje desde 1987, y empleado hasta que en 2015 capturaron el litoral y el barco las fuerzas rebeldes hutíes.



Esas milicias, que siguen la rama chií del islam y dueñas del norte del país, chocan con el gobierno establecido en el sur de Yemen y el cual se apoya en comunidades de la rama suní. En la actualidad mantienen una frágil tregua en los combates.



La condición estructural del Safer está muy deteriorada, incluida la turbina que inyecta gases inertes a los tanques de almacenaje, y hay riesgo de grandes filtraciones o de una explosión que se alimentaría de los más 1,1 millones de barriles (de 159 litros) que almacena el buque.



El Pnud aborda la operación de rescate como parte de una iniciativa coordinada por la ONU con la empresa holandesa de salvataje Smit, para retirar el petróleo de forma segura y preparar el Safer para remolcarlo a un patio de salvamento verde.



El proyecto para extraer el petróleo ha recibido un importante apoyo internacional, pero el Pnud advirtió que los costos en espiral relacionados principalmente con la guerra en Ucrania -que elevó los precios en el mercado de embarcaciones adecuadas- significan que aún se necesita más dinero para completar la fase de emergencia.



Al 7 de marzo, la ONU ha recaudado compromisos de apoyo por 95 millones de dólares, de los cuales ha recibido 75 millones. El presupuesto total para la fase de emergencia del proyecto es de 129 millones de dólares.



El crudo almacenado en el Safer podría valer cerca de 80 millones de dólares, a los precios en que se cotiza actualmente el recurso en los principales mercados.



David Gressly, coordinador residente y humanitario de la ONU para Yemen, dijo que las partes en conflicto están respaldando el plan de rescate del Safer.



A-E/HM



Fuente: https://ipsnoticias.net/2023/03/la-onu-va-al-rescate-del-superpetrolero-safer/