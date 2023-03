(VIDEO) Presidente del Congo encara a Macron y desnuda a Francia en África

En el marco de su gira por África, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró este sábado en Kinsasa, capital de la República Democrática del Congo (RDC), que París sigue siendo aliado de este país centroafricano, si bien lamenta la incapacidad de las autoridades para restablecer la soberanía y la paz en la parte oriental desde el genocidio de 1994 en Ruanda, que limita con la RDC.Tras ser preguntado en rueda de prensa por la responsabilidad de Francia en la inseguridad que vive la zona oriental, el mandatario francés respondió: "Estoy por la verdad, pero toda la verdad, no estoy dispuesto a asumir todas las cargas, sé asumir las mías. Seamos claros: ¿cuál es la situación desde 1994? [...] que varios grupos rebeldes han prosperado allí, controlando muchas riquezas".En esta línea, Macron aseveró que "no es culpa de Francia" que la RDC no haya sido capaz de restaurar la soberanía "ni militar ni de seguridad ni administrativa". "Esto también es una realidad, no hay que buscar culpables fuera. No pregunten a Francia, no acusen a Francia de algo que depende de ustedes", sintetizó, citado por medios congoleños.El presidente del Congo a Macron: "La forma en la que Europa y Francia nos tratan debe cambiar, de comenzar a respetarnos y a ver a África de un modo distinto.""Los esclavos de ayer, hoy ya no se callan ante sus antiguos amos. El mundo multipolar ya está aquí".Con información de Actualidad RT.