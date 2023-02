(VIDEO) China difunde su propuesta de solución de la crisis ucraniana en 12 puntos

China ha publicado este viernes un documento respecto a su posición sobre la solución política de la crisis ucraniana, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores chino.



En el documento, Pekín expone 12 puntos que las partes involucradas podrían seguir para retomar las negociaciones y poner fin a las hostilidades:



Respetar la soberanía de todos los países

Pekín aboga por que la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países sea "efectivamente defendida". "Todos los países, grandes o pequeños, fuertes o débiles, ricos o pobres, son miembros iguales de la comunidad internacional", destaca.



Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría

"La seguridad de una región no debe lograrse reforzando o ampliando bloques militares", se indica en el documento, resaltando que los legítimos intereses y preocupaciones sobre la seguridad de todos los países "deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente".



Cesar las hostilidades

"Todas las partes deben apoyar a Rusia y Ucrania para que trabajen en la misma dirección y reanuden el diálogo directo lo antes posible, a fin de desescalar gradualmente la situación y, en última instancia, alcanzar un alto el fuego general", señala el texto.



Reanudar las conversaciones de paz

El diálogo y la negociación son "la única solución viable a la crisis de Ucrania", resalta China, que asegura que seguirá desempeñando un "papel constructivo al respecto".



Resolver la crisis humanitaria

Las operaciones humanitarias "deben seguir los principios de neutralidad e imparcialidad, y las cuestiones humanitarias no deben politizarse", reza el texto. Además, se insta a "apoyar a la ONU" para que desempeñe un papel de coordinación en la canalización de la ayuda humanitaria a las zonas de conflicto.



Proteger a la población civil y a los prisioneros de guerra

China apoya el intercambio de prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, y pide a todas las partes que creen condiciones más favorables para ello.



Mantener la seguridad de las centrales nucleares

Pekín se opone a los ataques armados contra las centrales nucleares y hace un llamamiento a todas las partes para que "respeten el derecho internacional, incluida la Convención sobre Seguridad Nuclear".



Reducir los riesgos estratégicos

El documento aboga por prevenir la proliferación nuclear y evitar las crisis nucleares. "China se opone a la investigación, desarrollo y uso de armas químicas y biológicas por parte de cualquier país y bajo cualquier circunstancia", subraya.



Facilitar las exportaciones de grano

Todas las partes deben aplicar "plena y eficazmente y de forma equilibrada" la Iniciativa sobre los cereales del mar Negro, firmada por Rusia, Turquía, Ucrania y la ONU.



Poner fin a las sanciones unilaterales

El Gobierno chino sostiene que las sanciones unilaterales no pueden resolver la cuestión, solo crean nuevos problemas. "China se opone a las sanciones unilaterales no autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU". De igual forma, pide que los países relevantes dejen de abusar de ellas y de la "jurisdicción de armas largas".



Mantener estables las cadenas de suministro

"Todas las partes deben mantener seriamente el sistema económico mundial existente y oponerse a utilizar la economía mundial como herramienta o arma con fines políticos", se indica en el documento.



Promover la reconstrucción post-conflicto

Finalmente, Pekín insta a la comunidad internacional a tomar medidas para apoyar la reconstrucción posconflicto. "China está dispuesta a proporcionar ayuda y a desempeñar un papel constructivo en este empeño", sostiene.