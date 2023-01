Ataque con drones contra Irán el gobierno lo califica de "ataque fallido"

Una serie de explosiones han tenido lugar la noche de este sábado en instalaciones estratégicas de Irán.



Medios israelíes informaron de explosiones en las siguientes ciudades de Irán: Karaj (cerca de Teherán); Khoi (provincia de Azarbaiyán Occidental); Azershahr (noroeste) e Isfahán (en el centro).



Medios de comunicación israelíes hablan de una "operación dentro de Irán", reporta Al Arabiya sin dar más detalles. Hasta el momento ni el Gobierno israelí ni las autoridades de la república islámica han confirmado estos reportes.







¿Dónde se produjeron las explosiones?



Uno de los estallidos sacudió un centro de producción de municiones del Ministerio de Defensa de Irán, ubicado en la parte norte de la ciudad de Isfahán.



La Cancillería iraní comunicó que se trata de un "ataque fallido" que se llevó a cabo con microdrones. "Uno de los drones fue derribado [...] por la defensa aérea y los otros dos cayeron en trampas defensivas y explotaron", precisó el organismo, agregando que el ataque no dejó víctimas pero "causó daños menores en el techo" de la instalación.











Los daños no provocaron una interrupción en el funcionamiento del complejo, informa la agencia estatal ISNA.



El Ministerio de Defensa de Irán aún no atribuye la responsabilidad a ningún Estado o grupo terrorista.







La misma noche también se registró un incendio en la ciudad de Azershahr, donde las llamas rodearon una planta de refinación de aceite para automóviles en la ciudad industrial de Shahid Salimi. Actualmente se están realizando labores para extinguir el incendio y evitar que el fuego se extienda a otras partes de la fábrica.





El intenso aumento de temperatura hizo estallar varios tanques de petróleo. La explosión de petróleo caliente calcinó a un efectivo de bomberos. De momento no se ha proporcionado el número de víctimas o heridos.Mohammad Hanbar, director general de Gestión de Crisis de la provincia de Azerbaiyán Oriental, dijo que la causa del incendio se está investigando y aseguró que la situación está bajo control.

Irán repele ataque con drones a un complejo del Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa de Irán informa de un "ataque fallido" con drones a un complejo de talleres, establecido en la ciudad de Isfahan, centro del país.

"En la noche del 28 de enero de 2023, alrededor de las 23:30 (23:00 GMT+4), se llevó a cabo un ataque fallido con microdrones en uno de los centros del Ministerio de Defensa. Uno de ellos fue derribado por un sistema de defensa aérea del complejo, y los otros dos cayeron en trampas defensivas y explotaron", anunció esta Cartera en un comunicado.

El Ministerio de Defensa ha dejado claro que esta agresión no dejó víctimas, pero causó daños menores en el tejado del taller sin afectar los equipos y las misiones del complejo.

"Estas acciones ciegas no tendrán efecto en la continuación del progreso del país", ha remarcado.

La televisión estatal local ha informado este domingo en la madrugada del sonido de una "fuerte explosión" en un depósito perteneciente al Ministerio de Defensa de Irán en Isfahan, y citando a un funcionario provincial, ha dicho que la causa del incidente sigue bajo investigación.

Irán ha denunciado en los últimos años de una serie de incidentes y explosiones cerca de sitios sensibles de defensa y nucleares en dicha provincia, detrás de los cuales Irán ve las manos del régimen de Israel.

En julio pasado, las autoridades iraníes informaron que habían frustrado un complot de la agencia de espionaje Mossad de Israel para detonar explosivos en un "centro sensible" no especificado en Isfahan.

Con información de ActualidadRT / HispanTV.