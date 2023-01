(VIDEO) EEUU: Juez autoriza difusión de video sobre la violenta agresión al esposo de Nancy Pelosi

El video de la violenta agresión al marido de la expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, un drama que sacudió a la clase política estadounidense y generó numerosas teorías conspirativas, fue difundido el viernes por decisión de un juez.En estas imágenes del 28 de octubre, grabadas por la cámara corporal de los policías que intervinieron en la residencia de los Pelosi en San Francisco, Paul Pelosi y su agresor se ven en el vestíbulo y ambos sostienen un martillo, que los policías les piden que suelten.El atacante David DePape se niega y tira del martillo hacia él, antes de dejarlo caer violentamente sobre el cráneo de Paul Pelosi, pero el impacto no es visible en las imágenes.La policía se apresura a socorrer al marido de quien entonces era la "speaker" (presidenta) de la Cámara baja, la tercera figura más importante de la política estadounidense después del presidente y el vicepresidente, intentando alejar al agresor de su víctima, quien, en el suelo, parece inconsciente.Tras el ataque, Paul Pelosi, de 82 años, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por "una fractura de cráneo y graves lesiones en el brazo derecho y las manos", dijo un portavoz, y recién pudo salir del hospital una semana después.La difusión de este video se produce luego de una decisión del juez Stephen Murphy, a pesar de la oposición de las partes, tanto de la defensa como de la acusación.Nancy Pelosi, quien a principios de este mes fue reemplazada por Kevin McCarthy después de que los republicanos obtuvieran el control de la Cámara de Representantes en las elecciones legislativas de noviembre, dijo que no había visto el video."Ni siquiera sé si lo veré", dijo a periodistas el jueves. "Sería muy difícil ver un ataque a la vida de mi esposo", señaló, y agregó que él había "mejorado un poco", pero que aún necesitaría "al menos tres meses para volver a la normalidad".DePape, un canadiense de 42 años, un exactivista nudista y seguidor de teorías conspirativas en las redes sociales, explicó que tenía la intención de secuestrar a Nancy Pelosi, quien no estaba en su casa en ese momento.Si el caso es llevado a juicio y DePape es declarado culpable, podría enfrentar una condena de cadena perpetua.