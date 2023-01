Expondrán en Londres fotos perdidas de Los Beatles tomadas por Paul McCartney

Fotografía tomada por Paul McCartney

27 de enero de 2023.- La Beatlemanía fue un fenómeno que desató un furor casi global por los cuatro fabulosos jóvenes de Liverpool: John Lennon, Ringo Starr, George Harrison y Paul McCartney.



En plena década de los 60 los Beatles revolucionaron el mundo de la música.



Aunque decenas de reporteros gráficos documentaron con miles de imágenes aquellos años iniciáticos de los Beatles, lo cierto es que las fotos que tomaron los propios integrantes del grupo pueden darnos una de las mejores "perspectivas" de aquellos años.



Y su valor documental aumenta cuando se piensa que muchas de esas imágenes se creían perdidas.



Esta semana se hizo público que la National Portrait Gallery de Londres va a inaugurar una exposición con las fotos de los inicios de los Beatles tomadas por el propio Paul McCartney, que el músico pensó que estaban extraviadas.



“Son imágenes que me llenan de recuerdos y emociones”, dijo McCartney. Él mismo señala que la colección, de unas 1.000 fotos, se tomó durante las distintas giras del grupo “en tres intensos meses” desde diciembre de 1963 hasta febrero de 1964.



Pero el ex Beatle pensaba que se habían perdido durante alguna de sus mudanzas. Sin embargo, hace poco las encontró en sus archivos y decidió que era una excelente forma de evocar aquellos tiempos de la Beatlemanía.



Las imágenes, que podrán verse en el museo londinense a mediados de 2023, relatan un periodo fundamental de la vida de los Beatles: su primera gira por EE.UU., en la cual se afianzaron como la banda más popular del mundo, rompieron récords de audiencia al aparecer en el programa de Ed Sullivan y festejaron el cumpleaños 21 de George Harrison.



En las imágenes también se muestran momentos de sus viajes por Londres, Paris, Nueva York, Washington y Miami.



De hecho, el propio McCartney ha señalado que se trata de imágenes tomadas primero en Liverpool y Londres, después en París y finalmente en el marco de los conciertos estadounidenses.



Para muchos expertos, las fotos tienen un valor documental muy alto porque retratan un momento fundamental de la música popular en el siglo XX, tomadas desde un punto de vista muy particular.



De hecho, algunas serán seleccionadas para hacer parte de un libro que se llamará “1964: en el ojo de la tormenta”.



El director de la National Portrait Gallery, Nicholas Cullinan, resaltó el poder de estas fotografías.



“Poder mirar estas imágenes nunca antes vistas, de un momento tan importante, ha sido increíble, sobre todo porque fueron tomadas por alguien que estaba realmente, como alude el título de la exposición, en el ojo de la tormenta, viendo lo que estaba pasando afuera”, dijo Cullinan.