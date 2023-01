Otro capítulo de brutalidad policial en EEUU augura nuevas protestas

Tyre Nichols

27 de enero de 2023.- La muerte del afroamericano Tyre Nichols a manos de la policía de Memphis augura nuevas protestas contra la violencia policial en Estados Unidos tras la divulgación hoy del video del momento de su arresto.



Nichols, de 29 años, fue hospitalizado el pasado 7 de enero después que agentes policiales de la ciudad de Memphis, en el suroeste de Tennessee, lo detuvieran en una parada de tráfico y usaran la fuerza para conducirlo.



A causa de las heridas que le propinaron, el joven falleció tres días después, un incidente que la jefa de policía de Memphis, Cerelyn Davis, condenó en un video de YouTube este miércoles.



Lo sucedido fue “una falta de humanidad básica” y advirtió que “esto no es solo una falla profesional”.



La ciudad de Memphis dará a conocer este viernes la cinta con los detalles del arresto de Nichols en algún momento después de las 18:00, hora local, de acuerdo con la información del fiscal de distrito del condado de Shelby, Steve Mulroy, quien presentó cargos contra cinco expolicías involucrados en el trágico desenlace.



Ravaughn Wells, madre de la víctima, pidió paz en las eventuales protestas que se vaticinan esta jornada luego de la divulgación de las imágenes.



«Cuando esa grabación salga mañana (hoy), será horrible», dijo Wells durante una vigilia por Nichols en Memphis la víspera.



Pero quiero –subrayó- que todos y cada uno de ustedes protesten en paz, pues «no quiero que quememos nuestras ciudades, destrocemos las calles, porque eso no es lo que defendía mi hijo».



Entretanto, los departamentos de policía de Los Ángeles, Minneapolis, Nashville, Milwaukee, Seattle, Denver, Dallas, Nueva York y Atlanta anunciaron que tienen planes listos en caso de que se desaten protestas o disturbios a gran escala.



El arresto de Nichols y su posterior fallecimiento se produjeron en un contexto de mayor escrutinio a la policía, en especial tras el asesinato del también afroamericano George Floyd en Minneapolis (Minnesota) el 25 de mayo de 2020.



Aquel día la policía arrestó a Floyd, de 46 años, después de que un empleado de una tienda llamara a emergencia, acusándolo de comprar cigarros con un presunto billete falso de 20 dólares.



Al combinar videos de los transeúntes y cámaras de seguridad, así como revisar documentos oficiales y consultar a expertos, el diario The New York Times reconstruyó los minutos que llevaron al homicidio de Floyd, cuando uno de los policías apretó con una de sus rodillas durante más de ocho minutos fatales el cuello de la víctima.



Su grito de “I can’t breathe» (no puedo respirar) alentó la oleada de manifestaciones en Estados Unidos y alrededor del mundo en contra del racismo y la brutalidad policial.