Capturan en Sicilia al jefe de Cosa Nostra, Messina Denaro, el más buscado de Italia

Matteo Messina Denaro, en un díptico de la Policía italiana, que mostraría la progresión de su imagen de acuerdo con su edad Credito: Alliance

16-01-23.-"Hoy, 16 de enero de 2023, los carabineros Grupo Operativo Especial del Comando territorial de la región de Sicilia, en el marco de la investigación coordinada por la fiscalía de Palermo, arrestaron al fugado Matteo Messina Denaro, dentro de un recinto sanitario al que había acudido para someterse a tratamiento médico", anunció el general Pasquale Angelosanto.



La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, confirmó la detención, que calificó de "una gran victoria para el Estado" y que demuestra que "el Estado no se rinde ante la mafia".



Meloni destacó que el arresto se produjo el día después del aniversario de la detención hace 30 años de Totó Riina, otro jefe del crimen organizado. Y agradeció a "las fuerzas policiales y, en particular, a los Carabineros, a la Fiscalía Nacional Antimafia y a la Fiscalía de Palermo por la captura del máximo exponente de la delincuencia mafiosa".



El jefe de Cosa Nostra, la mafia siciliana padecía cáncer de colon y tenía metástasis en el hígado por las que se sometía a ciclos periódicos de tratamientos de quimioterapia, para lo cual usaba supuestamente utilizaba el apellido Bonafede, indicaron fuentes de la clínica. Cuando fue detenido, no estaba postrado en cama, sino sometiéndose a sus exámenes médicos.



Varias cadenas perpetuas por atentados

La captura del mafioso, con varias condenas perpetuas por los atentados de Cosa Nostra de 1993 y numerosos homicidios, llega tras la intensificación de las investigaciones llevadas a cabo por los fiscales de Palermo Maurizio de Lucia y el adjunto Paolo Guido, añaden los medios.



Nacido en Castelvetrano, en la provincia siciliana de Trápani, Messina Denaro, que hoy tiene 60 años, debe cumplir varias cadenas perpetuas por los atentados de 1993 en Florencia, Roma y Milán en los que murieron diez personas.



También se le considera el cerebro de las bombas que provocaron la muerte de los dos magistrados antimafia en 1992 Paolo Borsellino y Giovani Falcone, la esposa de este, Francesca Morvillo, y ocho agentes de la escolta.



En una última sentencia, se reconoce el papel de Messina Denaro en la llamada estrategia de los atentados de Cosa Nostra para presionar al Estado en los años 90 y prueba su participación tanto en los de 1992, reivindicados por "Totó" Riina, como en las bombas de 1993, encargadas por otro jefe mafioso, Bernardo Provenzano.



Fue justo después de estos atentados cuando Messina Denaro, nacido en Castelvetrano (Trapani), desapareció y, tras la detención de Riina y Provenzano, se consideró que seguía moviendo los hilos de Cosa Nostra desde un paradero desconocido.



El más buscado de Italia

A pesar de ser el hombre más buscado de Italia, esto no le impidió viajar a Barcelona, en España, para operarse de la vista, como han demostrado varias investigaciones.



El poder del considerado último jefe de Cosa Nostra, el último de los "corleoneses", se demuestra no solo en la amplia red de contactos y testaferros que se ha procurado en estos años, sino que también se puede cuantificar en los más de 4.000 millones de euros que se han confiscado a su entorno.



De él, solo se tenían pocas fotografías de hace 30 años y el último retrato robot incluye nuevos detalles confiados a la Policía por parte de algunos de los detenidos de su entorno. La nueva imagen le describe algo más anciano, con el pelo teñido de negro, con algo más de peso, pero sobre todo sin las gafas oscuras con las que se le conocía debido a problemas de vista.



*Con información de Dw, efe, reuters, dpa