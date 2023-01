EEUU: Ana Belén Montes, ex analista de inteligencia es liberada luego de 21 años de cárcel

Ana Belén Montes, ex analista superior de inteligencia en la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de los Estados Unidos

10 de enero de 2023.- Ana Belén Montes, ex analista superior de inteligencia en la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de los Estados Unidos, acusada de “conspiración para cometer espionaje” a favor del gobierno cubano salió de la cárcel el pasado viernes y, tras llegar a Puerto Rico, dijo en un comunicado que vivió “dos décadas bastante agotadoras” y ahora quiere dedicarse “a una existencia tranquila y privada”.



Tras pasar más de 21 años en prisión, Montes llegó a Puerto Rico y difundió un mensaje en el que asegura ser “irrelevante” y pide que se ponga el foco en Cuba, los “serios problemas” de Puerto Rico y en el medio ambiente.



Detenida por el FBI diez días después de los ataques a las Torres Gemelas en 2001, la boricua fue puesta en libertad de forma anticipada de una prisión de Texas, donde debía cumplir una condena de 25 años.



“Estoy más que contenta de tocar suelo borincano de nuevo. Tras dos décadas bastante agotadoras y ante la necesidad de volver a ganarme la vida, quisiera dedicarme a una existencia tranquila y privada”, indicó Montes, quien incluso debió afrontar un cáncer de seno en prisión.



En declaraciones escritas, la exanalista superior en la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de los Estados Unidos adelantó además que no participará en ninguna actividad mediática y animó “a los que desean enfocarse en mí a que, en cambio, se enfoquen en temas importantes”.



Entre esos asuntos, destacó “los serios problemas que enfrenta el pueblo puertorriqueño o el embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba”.



“¿Quién en los últimos 60 años ha preguntado al pueblo cubano si ellos quieren que los Estados Unidos les imponga un embargo asfixiante que los hace sufrir?”, se cuestionó.



Montes Badillo opinó que “también merece atención la apremiante necesidad de cooperación global que detenga y dé marcha atrás a nuestra destrucción de nuestro medio ambiente”.



Su mensaje lo concluyó con las siguientes palabras: “Yo como persona soy irrelevante. No tengo importancia mientras existan problemas graves en nuestro terruño mundial, que reclaman atención y una demostración de amor fraternal”.



Según su abogada, Linda Backiel, a solicitud de la exespía “se emite este comunicado como la única expresión pública autorizada por parte de ella en relación a su excarcelación. No se concederá entrevista o comentario adicional alguno. Se ruega que se respete esta decisión y su privacidad”.