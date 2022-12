(VIDEOS) Argentina: Vicepresidenta Cristina Fernández calificó de mafia judicial la sentencia en su contra

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, aseveró este martes que la sentencia dictada en su contra, tiene su origen "en un sistema de lawfare".



"No es una condena por Constitución, tiene origen en un sistema de 'lawfare', Es una mafia judicial", expresó la vicepresidenta de la Nación, citada por Sputnik.



"No es una condena por leyes de Constitución Nacional y administrativas, sino que tiene su origen en un sistema que muy ingenuamente el 2 de diciembre de 2019 llamé lawfare. También hablé de la idea de partido judicial. Por una deformación juvenil, de lectora, de analizar. Y es mucho más simple: no es partido. Es un Estado paralelo y una mafia, mafia judicial", añadió.

Más temprano, el Tribunal Oral Federal 2 de Argentina condenó a seis años de prisión a la vicepresidenta Fernández por la 'Causa Vialidad', que se encontraba en tribunales desde hace tres años.La vicepresidenta también fue condenada a la inhabilitación especial perpetua para ejecer cargos públicos.El pasado mes de agosto, el fiscal Diego Luciani solicitó una condena de 12 años en prisión para Fernández y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015.Con respecto a la inhabilitación, la vicepresidenta Fernández recalcó que no será candidata para los comicios que se celebrarán el año que viene."No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a la casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero", recalcó.Durante su alocución - transmitida por redes sociales desde su despacho en el Senado -, Cristina Fernández apuntó directamente contra el dueño del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, e hizo referenci al viaje realizado por varios jueces argentinos, a la estancia del empresario británico Joe Lewis, en la Patagonia.Al respecto, le recordó que, al enfatizar que el 10 de diciembre de 2023, día en que asumirán las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo y del Legislativo, no tendrá fueros que la protejan.

En este juicio, la también expresidenta fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedían una pena de 12 años de prisión en contra de la vicepresidenta, además de su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el decomiso de bienes.

Antes del pronunciamiento de la vicepresidenta, uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, sugirió que los jueces que dictaron la sentencia podrían ser denunciados por prevaricato, una figura que castiga a los jueces cuando emiten una sentencia arbitraria, a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley.

"Si la sentencia fuera condenatoria en causa criminal, la pena a los jueces que la dictaren será de tres a quince años de reclusión o prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Esto recién empieza. Escuchen hoy a Cristina Fernández de Kirchner y tranquilos", escribió Dalbón desde su cuenta de Twitter.

La dos veces presidenta de Argentina no cumplirá la pena dictada al menos mientras tenga fueros por su cargo en el Poder Ejecutivo, salvo que sea sometida a un juicio político. Además, el fallo, que será apelado por su defensa, debe ser ratificado en otras instancias judiciales.

Con información de AVN / ActualidadRT