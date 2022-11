Perú: paro de transportistas se registra en varios puntos del país

Paro de transportistas en Perú

23 de noviembre de 2022.- Los conductores del transporte público, interprovincial y carga pesada realizaron ayer un paro indefinido en varias regiones de Perú, tras no llegar a acuerdos con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).



Luego de que se suspendiera la mesa técnica de alto nivel entre el Ejecutivo y los representantes del gremio de transportistas de carga pesada, los trabajadores decidieron irse al paro indefinido.



Según Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes, son cuatro puntos por los cuales iniciaron el paro de actividades:



El precio elevado de los combustibles, la demora en el Congreso para la aprobación del Proyecto de Ley de la Devolución del 70% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la devolución del precio de los peajes y la labor del MTC “que le da prioridad al transporte ilegal, antes que proteger al transporte formal”.



El MTC por su parte informó en la noche del lunes sobre el avance de cumplimento de los compromisos asumidos con los transportistas, así como de las acciones que ha ejecutado la actual gestión para atender la problemática de los transportistas derivados de la crisis energética y económica.



De acuerdo con el representante del gremio de transportistas de Lima y Callao, David Mujica, el servicio de transporte público se desarrollará de forma normal, es decir, no se acatará el paro nacional de transporte.



Mujica explicó que el Gobierno se ha comprometido a iniciar una mesa de diálogo.



Mujica, vocero y asesor legal de los gremios de transporte público de Lima y Callao, señaló que, aproximadamente, 16 mil unidades de transporte acatarán el paro y que esta decisión se debe a que el Gobierno no ha dado respuesta a una serie de demandas que han planteado previamente.



«La principal demanda es la modificación del cronograma de salida de los vehículos de transporte público por antigüedad. El MTC, luego de las conversaciones, emitió un nuevo cronograma; pero, solamente, están dando un año más. Técnicamente, todos sabemos que, un año más, no significa nada», sostuvo.