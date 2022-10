(VIDEO) Rusia declara en busca y captura a periodista rusa que protestó en la TV contra la guerra

05-10-22.-La periodista rusa Marina Ovsiánnikova, que el pasado mes de marzo causó sensación por protestar contra la campaña rusa en Ucrania interrumpiendo en directo los informativos de la televisión pública rusa, se encuentra desde este lunes en busca y captura. El Ministerio del Interior ruso la incluyó en su lista de buscados por la justicia alegando que ha escapado de su arresto domiciliario.Después de varias protestas Ovsiánnikova, de 44 años, recibió una condena de dos meses de arresto domiciliario el pasado agosto. Ahora se enfrenta a un juicio por difundir "noticias falsas" sobre las fuerzas armadas de Rusia. Según su abogado, Dimitri Zajvátov, pueden condenarla a 10 años de cárcel si la encuentran culpable de esos cargos.Segunda protestaEn julio publicó una foto con un cartel preguntando a Putin: "¿Cuántos más niños tienen que morir para que usted pare?"Esa pena responde a una nueva ley que aprobó Rusia el 4 de marzo, días después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ordenara iniciar lo que llamó una "operación militar especial" contra Ucrania y envió soldados y tanques al país vecino.El pasado 14 de marzo, Marina Ovsiánnikova, que trabajaba como productora en el informativo Vremia del Primer Canal de la televisión rusa, interrumpió la emisión en directo lanzando proclamas y con un cartel contra la campaña militar rusa en Ucrania. "No a la guerra. Pongan fin a la guerra. No crean en la propaganda. Aquí les están mintiendo", había escrito en el cartel. Y terminaba en inglés: "Rusos contra la guerra".Luego un tribunal la declaró culpable por organizar una protesta no autorizada y la multó con 30.000 rublos.En julio Ovsiánnikova publicó en Telegram fotos en la que se la ve en un puente mostrando un cartel con el Kremlin al fondo. En la pancarta había escrito que el presidente ruso, Vladímir "Putin es un asesino, sus soldados fascistas. 352 niños han muerto. ¿Cuántos más tienen que morir para que usted pare?"En agosto las autoridades la detuvieron y decretaron que permaneciera bajo arresto domiciliario por difundir "información falsa" sobre las fuerzas armadas.El abogado Zajvátov ha dicho desconocer dónde se encuentra Ovsiánnikova. Su exmarido, Ígor Ovsiánnikov, declaró a RT el fin de semana que había roto el arresto domiciliario yéndose de casa con la hija de ambos, de 11 años de edad.*Con información de La Vanguardia.com