(VIDEO) Cuba: Reportan caída casi completa del tráfico de internet tras protestas

30-09-22.-Expertos y activistas denunciaron este viernes que las autoridades cubanas bloquearon casi por completo el tráfico en internet durante horas tras unas protestas ligadas a los destrozos causados por el huracán Ian.Plataformas que monitorean el tráfico global en la red como Netblocks, Internet Outage y Cloudflare Radar señalaron que el uso de internet en la isla cayó casi completamente sobre las 8 de la tarde en Cuba del jueves y no se recuperó hasta las 3 de la mañana del viernes."Las métricas muestran un colapso casi total del tráfico en internet desde Cuba", afirmó en Twitter Netblocks, que confirmaba después en otro mensaje que el incidente duró "unas siete horas".Esta plataforma, al igual que otras similares, apuntaba que el corte se produjo poco después de que se reportasen "varias protestas por los apagones y las difíciles condiciones, exacerbadas por el huracán Ian".Especulaba además con que el "incidente posiblemente para limitar la libre circulación de información"."Completa interrupción de internet observada esta noche en Cuba, aparentemente en respuesta a protesta sobre la falta de electricidad tras el huracán Ian", indicó en la misma dirección Cloudfare Radar.Varios activistas argumentaron que el bloqueo del tráfico buscaba silenciar las protestas. El Gobierno no ha ofrecido explicaciones por esta anomalía y los medios oficiales no la han recogido hasta el momento.Durante la tarde noche del jueves se registraron en distintos puntos de Cuba protestas relacionadas con el colapso total del sistema eléctrico nacional acaecido tras el paso del huracán Ian el martes por el extremo occidental de la isla.En los últimos días han trascendido, entre otras, un cacerolazo en Camagüey, así como concentraciones y protestas en los municipios habaneros del Cerro y Arroyo Naranjo y en la localidad de Batabanó.Las protestas, aunque en su mayoría de menor entidad, vienen sucediéndose en Cuba desde hace meses, principalmente por el descontento generado por la crisis energética que vive el país, que provoca largos apagones diarios, a veces de hasta doce horas seguidas.Los cortes eléctricos fueron una de las causas de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, las mayores en décadas.