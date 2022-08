La UE estudia prohibir visados para todos los rusos

Turistas rusos pasan por el control migratorio de pasaporte en el cruce fronterizo de Nuijamaa, Finlandia Credito: Afp

16-08-22.-La República Checa, que tiene la presidencia rotatoria de la Unión Europea (UE), consideró este viernes que una prohibición de visas para todos los viajeros rusos podría ser la próxima sanción del bloque contra Rusia.



"La paralización total de los visados rusos por parte de todos los Estados miembros de la UE podría ser otra sanción muy efectiva", dijo el ministro checo de Relaciones Exteriores, Jan Lipavsky, en un comunicado obtenido por la AFP.



Lipavsky dijo que hará la propuesta en una reunión informal de ministros de Exteriores de la UE en Praga a finales de agosto.



Las autoridades ucranianas exigen que la UE tome esta medida, que divide a los países del bloque, obligados a adoptar sanciones de forma unánime.



"En este período de agresiones rusas, que el Kremlin sigue intensificando, no se puede hablar de turismo común para los ciudadanos rusos", dijo Lipavsky.



República Checa dejó de emitir visas a los rusos desde el 25 de febrero, al día siguiente de la invasión rusa de Ucrania.



La UE ha adoptado hasta ahora seis paquetes de sanciones contra Rusia.



El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió a los países occidentales que prohíban la entrada a todos los ciudadanos rusos en una entrevista con el Washington Post esta semana.



El ministro de Relaciones Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, presentó la semana pasada un plan para limitar las visas de turismo para los rusos.



Kaja Kallas, primera ministra de Estonia, también fronteriza con Rusia, pidió a la UE que dejara de expedir visados a los rusos a principios de esta semana.



"Visitar Europa es un privilegio, no un derecho humano", escribió el martes en Twitter.



Lipavsky dijo que la medida enviaría "una señal muy clara y directa a la sociedad rusa".



Mostraría que "el mundo occidental no tolera la agresión y la retórica de odio del régimen ruso contra países libres y democráticos que no suponen una amenaza para Rusia", añadió.

