Presidente argentino se suma al llamado para no excluir a ningún país de la IX Cumbre de las Américas

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, se sumó al llamado a Estados Unidos realizado por su par de México, Andrés Manuel López Obrador, de no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio en Los Ángeles.



"Tengo pensado ir a la Cumbre de las Américas, pero le pido a los organizadores lo mismo que pide López Obrador, que invite a todos los países de América Latina", afirmó el mandatario en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle.



Sus declaraciones, citadas por Télam, se sumaron a la controversia que rodea a la cita continental, luego de que Brian Nichols, Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, advirtiera que no pensaban convocar a países como Cuba y Venezuela, por considerar que esos Gobiernos no respetan la Carta Democrática de las Américas.



De igual forma, el canciller de Argentina, Santiago Cafiero, instó a incluir a todas las naciones, y aseveró que esta petición ya se planteó antes a los organizadores.



«Exhortamos a los organizadores a que convoquen a todos. Este tema ya se planteó antes de la organización de la cumbre, cuando se convocaran los grupos de trabajo. Uno supone que a una cumbre tienen que ir todos los países", puntualizó Cafiero.





La Cumbre de las Américas tendrá como sede este año a Los Ángeles y se realizará en el mes de junio. Estará centrada en la defensa de la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental, la migración irregular, el cambio climático y los esfuerzos para garantizar un crecimiento equitativo mientras la región emerge de la pandemia del COVID-19, señaló Página 12.