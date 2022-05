(VIDEOS) Presidente López Obrador: "Si no invitan a Cuba, Venezuela y Nicaragua, no voy a la Cumbre de las Américas"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que insistirá ante Estados Unidos para que incluya a Venezuela, Cuba y Nicaragua en la próxima Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles del 8 al 10 de junio.



«Insistiré con el presidente Joe Biden en que no se excluya a ningún país de América en la cumbre del mes próximo, a celebrarse en Los Ángeles, California, y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie», dijo AMLO el domingo desde Cuba, en el marco de una visita oficial.



"Si no se invita a todos, no iría yo. Iría una representación de México, pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard [Casaubón]. Todavía falta para la Cumbre, pero tenemos que unirnos todos", comentó el mandatario nacional, quien descartó, además, que esto pueda provocar daños en la relación bilateral con EE.UU.





"Todavía no se resuelve sobre la participación en la Cumbre de los Angeles, porque nosotros estamos planteando que no se excluya a nadie, porque buscamos la unidad de toda América y sentimos que no debe de haber confrontación, que aún con las diferencias tenemos que dialogar y hermanarnos, todos los americanos. Estamos por resolver sobre este asunto", dijo el político tabasqueño.Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador afirmó que él lleva una muy buena relación con el presidente Joseph Biden, y que le ha pedido a su homólogo estadounidense que se invite a todos los países."Vamos todavía a definir cual va a ser nuestra postura, pero si estamos persuadiendo que debemos invitar a todos. En cumbres pasadas se han invitado a todos, no tiene porqué ser diferente", añadió el titular del Poder Ejecutivo Federal.El presidente afirmó que hay grupos políticos que apuestan a la confrontación y quieren tener de rehenes a los pueblos de América Latina. "Como el caso del bloqueo, que es promovido por políticos que tienen mucha influencia en Estados Unidos", insistió.El pasado tres de mayo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, dijo que estos tres países no recibirán invitaciones para la cumbre tras argumentar que son países antidemocráticos.En tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, coincidió con AMLO en «lo improcedente de las exclusiones injustificadas de países de nuestra región de los eventos hemisféricos, como parece que ocurrirá» con la Cumbre de las Américas.La Cumbre en Los Ángeles tendrá el lema «construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo», y entre sus puntos de debate tendrá el cambio climático y la situación migratoria del continente.

Noticia Relacionada



Con información de Zetatijuana.com