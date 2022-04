La masacre de Bucha en Ucrania suscita repudio y condena mundial

04-04-22.- los cuerpos de civiles descubiertos en la ciudad de Bucha en Ucrania tras la retirada de las tropas rusas, siguen suscitando la repulsa internacional, mientras continúan los combates en el sureste del país y el asedio de la ciudad de Mariúpol.



El presidente ucraniano, Volodomir Zelenki, ha acusado a Rusia de genocidio, mientras Ucrania y Rusia han pedido que el Consejo de Seguridad aborde la matanza, planteando dos reuniones desde ángulos opuestos para este lunes y el martes.



La fiscalía general de Ucrania cifró este domingo en 410 el número de cadáveres de civiles recuperados hasta ahora en los suburbios del norte de Kiev tras la retirada de las tropas rusas.



- El hallazgo de cientos de cadáveres de civiles ejecutados de manera sumaria tras la retirada rusa de los suburbios del norte de Kiev ha conmocionado a la comunidad internacional. El ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleba, afirmó que es la peor "masacre" en Europa desde la II Guerra Mundial, y agregó que "aún recolectamos y buscamos cuerpos, pero ya hemos contado cientos," de acuerdo con la agencia Interfax.



Rusia niega que haya asesinado a civiles en la ciudad de Bucha



"El Ministerio de Defensa de Rusia refuta las acusaciones del régimen de Kiev sobre el presunto asesinato de civiles en la localidad de Bucha, región de Kiev", señaló la entidad castrense en su cuenta oficial de Telegram.



"Todas las fotos y todos los videos publicados por el régimen de Kiev, que supuestamente dan testimonio de algún tipo de "crimen" por parte del personal militar ruso en la ciudad de Bucha son otra provocación", indicó.



Jefe de la OTAN pide no ser "demasiado optimistas" sobre desescalada rusa



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este domingo que no era "demasiado optimista" sobre las afirmaciones de Rusia respecto a un repliegue de tropas en áreas los alrededores de Kiev, la capital de Ucrania.



"Lo que vemos no es una retirada, sino que vemos que Rusia está reposicionando sus tropas", declaró a la cadena CNN. "En cierto modo, no deberíamos ser demasiado optimistas porque los ataques continuarán y también estamos preocupados por el posible aumento de los ataques", expresó.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo este domingo que los asesinatos de civiles en Bucha eran "horribles".



"Es una brutalidad contra los civiles que no hemos visto en Europa en décadas, y es horrible y absolutamente inaceptable", lamentó Stoltenberg en entrevista con la cadena estadounidense CNN, un día después de que se difundieran dantescas imágenes de Bucha, ciudad ucraniana recuperada de manos de las fuerzas rusas.



Macron califica de "insoportables" las imágenes de cadáveres en Bucha

El presidente francés Emmanuel Macron calificó de "insoportables" las imágenes que muestran los cadáveres de docenas de civiles en el suburbio de Bucha, al norte de Kiev, y aseguró que "las autoridades rusas deberán responder por esos crímenes".



En un mensaje de Twitter, publicado poco después de un comunicado de Exteriores de Francia, Macron también mostró su "compasión por las víctimas y solidaridad con Ucrania".





Estados Unidos dice que masacre de Bucha es "un puñetazo en el estómago"El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo este domingo que la visión de múltiples cuerpos civiles esparcidos por las calles de Bucha es "un puñetazo en el estómago", un día después de que se difundieran horribles imágenes de este distrito ucraniano recuperada de manos de las fuerzas rusas."Esta será la realidad cotidiana mientras continúe la brutalidad de Rusia contra Ucrania", agregó.Alemania rechaza "atrocidades" cometidas por Rusia en BuchaEl canciller alemán Olaf Scholz pidió este domingo el esclarecimiento de los "crímenes" cometidos por Rusia en Ucrania tras, ser hallados los cadáveres de docenas de civiles en el suburbio de Bucha, al norte de Kiev."Calles sembradas de cadáveres. Cuerpos apenas enterrados. Se habla de mujeres, niños y ancianos entre las víctimas", lamentó el canciller en un comunicado. "Pido que las organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja tengan acceso a estas zonas para documentar estas atrocidades de forma independiente", agregó.Italia condena las "atrocidades" cometidas por Rusia en Bucha"La existencia de crímenes de guerra debe ser investigada lo antes posible. Estas atrocidades no pueden quedar impunes", dijo el ministro italiano de Exteriores, Luigi di Maio, sobre las "atrocidades" cometidas por Rusia en el distrito ucraniano de Bucha, y dijo estar impresionado por las "escalofriantes imágenes”."Cuerpos de civiles ucranianos en el suelo, asesinados, con las manos atadas. Crueldad, muerte, horror", añadió el jefe de la diplomacia italiana, que aseguró que su país se encuentra "al lado del pueblo ucraniano" y que había que "detener la guerra rusa".Por su parte, el Gobierno de Nueva Zelanda expresó este lunes su apoyo a la petición de Kiev para que la Corte Penal Internacional (CPI) investigue la presunta masacre de civiles por parte de las tropas rusas en Bucha (Ucrania) y se sumó a las condenas de Estados Unidos y otros países a estas atrocidades."Nueva Zelanda está consternado por la información sobre las atrocidades cometidas por las tropas rusas contra civiles inocentes en Bucha y en toda Ucrania. Atacar a los civiles está estrictamente prohibido por el derecho internacional", dijo la ministra neozelandesa de Exteriores, Nanaia Mahuta, en Twitter.*Con información de afp/reuters/ap/dpa/efe