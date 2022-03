(VIDEO) Youtube censura el documental de Oliver Stone ‘Ucrania en llamas’

Youtube ha censurado "Ucrania en llamas", el documental de Oliver Stone. Como es natural, los monopolios tecnológicos se ponen al servicio de sus amos de la OTAN.



Stone ha pedido a los usuarios que descarguen el documental y la publiquen en todas partes. "Como titular de los derechos de autor, te lo ofrecemos a ti: todas las personas son ahora titulares de los derechos".



El director estadounidense de cine no es nuevo en el cine político y documental. En "Ucrania en llamas" analiza lo que ha provocado la guerra, que no sólo son factores que tengan que ver con el presente, porque su gestación están muy vinculados a un sangriento pasado.



Entre las personas que Stone entrevista en su documental se encuentra el antiguo presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, Putin y también el antiguo ministro de Interior de Ucrania, Vitali Zajarchenko.



Antes de que se produjera la exhibición pública del documental, en la red y en no pocos medios aparecieron numerosas peticiones, orientadas por el propio gobierno ucraniano, que reclamaban que el documental fuera prohibido, porque tergiversaba los hechos históricos, "pudiendo llegar a provocar desórdenes masivos en Ucrania", según decían.



El filme, sin embargo, no es otra cosa que un relato histórico y, también, actual de que desde 1946 la Agencia Nacional de Inteligencia americana (ANI) estuvo colaborando estrechamente con organizaciones nacionalistas ucranianas en contra de la URSS, usándolas como instrumentos de contraespionaje, como prueban numerosos documentos hoy desclasificados por la propia CIA, que ponen en evidencia el sentido y la orientación de sus actividades



Stone cuenta con imágenes documentales cómo desde finales de 1941 los nacionalistas ucranianos exterminaron en la zona ocupada por el III Reich, entre 150.000 y 200.000 judíos.



Desde 2004 Ucrania se fue convirtiendo en una plataforma de agresión de la OTAN contra Rusia. A lo largo del documental muchas de las interrogantes que se nos plantea acerca de una Ucrania de cuya historia teníamos pocas noticias, se nos van paulatinamente despejando. Si desea conocer en qué han consistido realmente los motivos de litigio en ese punto caliente de la Europa de hoy, no deje de ver con atención este documental aquí anexo.