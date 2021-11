Pfizer denunció que empleada robó documentos secretos de la vacuna contra el COVID-19

25 de Noviembre - Pfizer reportó que una "futura ex empleada" se apropió indebidamente de miles de archivos, incluidos documentos con secretos comerciales relacionados con su vacuna contra el COVID-19, según detalló en una demanda judicial federal en California, EE.UU



Chun Xiao (Sherry) Li supuestamente cargó más de 12.000 archivos, incluidos "decenas" de documentos con información confidencial a una cuenta de Google Drive, indica Pfizer en una denuncia presentada el martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California.



Supuestamente, los documentos pertenecen a una amplia gama de temas, incluido el análisis de estudios de vacunas, metas operativas y planes de desarrollo de nuevos medicamentos.



Pfizer dice en la denuncia que creía que Li, iría a Xencor Inc., una firma que desarrolla terapias de anticuerpos, y que entregó un computador portátil "señuelo" cuando la confrontaron sobre descargas posteriores de la información.



Pfizer busca una orden de restricción temporal para evitar que Li use, divulgue, transmita o altere cualquier información confidencial que posea. También quiere que el tribunal ordene a Li que proporcione a los abogados externos de Pfizer acceso a sus cuentas personales de Google Drive y a todos sus dispositivos informáticos.



Li comenzó a trabajar para el Grupo de desarrollo de productos globales de Pfizer en China en 2006 antes de trasladarse al área de San Diego en 2016, según la denuncia. Ella firmó un acuerdo de confidencialidad como parte de su contrato laboral, dijo Pfizer.



Li no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Un portavoz de Xencor señaló que la compañía no es parte de la demanda y declinó hacer más comentarios.



"Pfizer se toma muy en serio la protección de la información sensible y confidencial. Proteger esa información es fundamental para la innovación científica y, en última instancia, nos permite ofrecer avances para los pacientes", dijo un portavoz de la empresa.



Los secretos comerciales son un tema espinoso para el debate sobre la renuncia a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el COVID. La divulgación de secretos comerciales podría ayudar a los fabricantes extranjeros a producir imitaciones de las vacunas creadas por Pfizer, que se ha pronunciado en contra de una exención internacional sobre la protección de la propiedad intelectual en los tratamientos y vacunas relacionados con el covid-19.



(Con información de Bloomberg/Por Kyle Jahner)