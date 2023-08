Rusia: ¿Quién es Boris Kagarlitsky y por qué se lo juzga?

Boris Kagarlitsky Credito: LC

06-08-23.-Boris Kagarlitsky, uno de los sociólogos de izquierda más destacados de Rusia, fue detenido el 25 de julio y trasladado a Syktyvkar (República de Komi, Rusia) el 26 de julio. El mismo día, el tribunal local lo puso bajo custodia durante dos meses por cargos de “justificación del terrorismo”. Si el tribunal lo declara culpable, Kagarlitsky podría pasar hasta 7 años en prisión.



¿Quién es Kagarlitsky?



El Dr. Kagarlitsky, nacido en 1958, es un conocido sociólogo, politólogo y escritor político. En 1982, fue encarcelado junto con otros miembros de un grupo de «jóvenes socialistas», quienes se oponían a la dirección burocrática de la antigua Unión Soviética. Kagarlitsky estuvo involucrado en política antes y durante la era de la Perestroika. En los mismos años, comenzó a escribir artículos y libros sobre cuestiones sociales y políticas, y durante los siguientes 35 años publicó varias decenas de libros y ensayos.



En 1988, su libro Fuente de pensamiento ganó el premio Isaac Deutscher. En los años siguientes, sus libros Dialéctica del cambio y Adiós a la Perestroika se publicaron en Londres (en inglés, y este último también se tradujo al japonés y al turco); Ruedas cuadradas: crónicas del consejo democrático de Moscú, se publicaron en alemán en Berlín. En 1995, Kagarlitsky defendió con éxito su tesis doctoral sobre los sindicatos rusos en la década de 1990. Durante muchos años, fue profesor en la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de Moscú.



Desde hace algunos años, Kagarlitsky ha sufrido varios arrestos y sanciones por su activismo, como en 2020, cuando provocó una manifestación contra la reforma de la Constitución rusa -que resultó que Putin fue reelegido para su quinto mandato presidencial- o en 2021, cuando usó las redes sociales para convocar protestas contra el fraude electoral. En mayo de 2022, Boris fue etiquetado de “agente extranjero”, un estatus legal que genera complicaciones al hacer declaraciones públicas, por sus consecuentes puntos de vista internacionalistas sobre el conflicto ruso-ucraniano. Sin embargo, a pesar de todo eso, Kagarlitsky no huyó del país y no abandonó la esfera pública.



Generaciones de jóvenes comunistas e izquierdistas rusos alcanzaron la mayoría de edad leyendo sus libros. Con sus obras, Kagarlitsky se opuso al legado del «marxismo oficial» estalinista soviético tardío. Además, siempre ha estado dispuesto a ofrecer “ayuda intelectual” a las activistas de izquierda. Casi nunca ha rechazado la oportunidad de participar en conferencias de izquierda y siempre se ha mostrado abierto a tener una discusión durante los descansos.



Desde 2008, Boris también es el fundador y uno de los editores de la revista digital Rabkor . En los últimos 15 años, esta revista, y su canal de YouTube, se han convertido en una importante fuente de discusión de izquierda. Los ensayos y las columnas de Kagarlitsky llamaron la atención de decenas de miles de lectores, y su análisis reflexivo de los acontecimientos actuales se hizo muy popular entre la izquierda rusa.



La máquina represiva



El 24 de junio, un intento de golpe del Grupo Wagner, dirigido por Eugeny Prigozhin, conmocionó al régimen y reveló divisiones en la clase dominante rusa. Al final, ambas partes del conflicto llegaron rápidamente a un acuerdo, ya Prigozhin no solo se le encontró escapar sin ningún procesamiento, sino que se le devolvieron todos sus bienes. En cuestión de horas, el gobierno y los medios estatales rehabilitaron a un terrorista, una vez más.



Sin embargo, la burocracia y la oligarquía rusas, que sienten la inseguridad de su posición, están ansiosas por borrar cualquier recuerdo de un desafío en su contra. Buscan demostrar a las masas que todavía son capaces de imponer duros castigos. Evidentemente, el aparato represivo solo puede castigar con eficacia a unos pocos chivos expiatorios seleccionados, que son incapaces de defenderse, como fue el caso del grupo de Wagner.



El régimen del Kremlin ha elegido a sus víctimas entre las figuras más destacadas de la oposición al gobierno, tanto de derecha como de izquierda. Primero fue Igor Strelkov, ex ministro de Defensa de la República Popular de Donetsk y fundador del “Club de Patriotas Enfadados” (APC), una organización nacionalista rusa. Los miembros de APC apoyaron la invasión de Ucrania, mientras criticaban las políticas militares del gobierno ruso. Strelkov fue arrestado el 21 de julio por “fomentar públicamente la participación en actividades extremistas”. Esa misma noche, el tribunal lo tuvo bajo custodia durante dos meses; si es declarado culpable, puede enfrentarse a 5 años de prisión. A pesar de las audiencias judiciales que tienen lugar en Moscú, los admiradores de Strelkov aún no han mostrado un apoyo masivo a su líder.



Unos días después, la siguiente víctima de la maquinaria represiva fue elegida en el extremo opuesto del espectro político. Kagarlitsky fue arrestado el 25 de julio. Las fuerzas del orden, anticipándose a las protestas en defensa del escritor de izquierda, conocido tanto en Rusia como internacionalmente, lo transportaron a Syktyvkar, una ciudad remota a 1000 kilómetros al norte de Moscú. La audiencia judicial se llevó a cabo en privado al día siguiente, e incluso el abogado de Kagarlitsky no pudo asistir debido a la escasez de billetes de avión. Vale la pena señalar que los cargos contra Boris se basan únicamente en una de sus Publicaciones de Telegram, en las que analiza el ataque ucraniano al puente de Crimea el 8 de octubre de 2022. No hace falta decir que no hay nada que se asemeje ni siquiera a la “justificación del terrorismo” en dicha publicación. Una vez más, las fuerzas del orden burguesas muestran que no necesitan una razón sólida para presentar cargos.



Varios grupos de izquierda reaccionaron al arresto de Kagarlitsky con una campaña pública en su defensa. Se están planificando numerosas publicaciones, folletos y reuniones, y estos eventos tienen el potencial de unir a los grupos descoordinados con una causa común. felizmente, la izquierda rusa ha logrado al menos una campaña de solidaridad exitosa en su historia: en febrero de 2023, meses de arduo trabajo dieron como resultado la liberación del destacado líder sindical Kirill Ukraintsev.



La Organización de Internacionalistas Comunistas (la sección rusa de la CMI) pide apoyo nacional e internacional para Kagarlitsky. Estamos lanzando una campaña pública e instamos a los lectores a unirse a ella. Pedimos a la izquierda internacional que llame la atención sobre esta injusticia, corran la voz, organicen eventos locales en apoyo de Boris. Por favor envía mensajes de solidaridad a través de este enlace .



¡Libertad para Boris Kagarlitsky!



#borisneteroristo



#BorisNoEsTerrorista

